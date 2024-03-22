Как отметили в Житомирском областном центре по гидрометеорологии, этот пингвин – настоящий талисман пересменки 28-й и 29-й антарктических экспедиций.

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Ранее на официальных страницах НАНЦ проходил конкурс, чтобы выбрать имя для этого волшебного талисмана.

Всего было предложено около 200 различных предложений. Конечно, глядя на этого красавчика, мы не смогли пройти мимо этого конкурса,

– говорится в сообщении полярников.

Имя для талисмана предложил и отдел гидрометобеспечения, который непосредственно связан с растениеводством. Именно они придумали имя Чорнобривчик. И мы соглашаемся, что оно идеально подходит пингвину, ведь бархатцы – один из символов Украины.

Как выглядит талисман украинских полярников / Фото Житомирского областного центра по гидрометеорологии

Итак, пингвинчика зовут – Чорнобривчик. Автор этого варианта Валерия Грантина получила от НАНЦ в подарок набор полярных открыток.

Ранее мы писали, что украинские полярники на станции "Академик Вернадский" впервые в истории задокументировали встречу с финвалом, когда он заплыл в близлежащие воды. Это второй по величине кит в мире. Исследования помогут выяснить пол кита, больше узнать о его состоянии и лучше понять популяционную структуру этого вида в Антарктике.