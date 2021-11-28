Українка створює мареністичний декор для дому: фото чарівних дзеркал

Мисткиня з Києва перетворює звичайні дзеркала на витвори мистецтва. Декор дівчина створює за допомогою епоксидної смоли.

Українська художниця Анна Пащенко та команда "Roslynka" створюють оригінальні дзеркала для декору.

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У доробку мисткині – роботи на морську та рослинну тематику. Оформлення дзеркал дівчина робить за допомогою епоксидної смоли.

Що таке епоксидна смола Ця речовина, яка містить пластикові маси, часто використовується у мистецтві та виготовленні різноманітних прикрас. Також смолу використовують у будівництві. Особливістю епоксидної смоли є те, що вона необоротно застигає, утворюючи гладку та прозору поверхню. Завдяки фарбам, домішкам та декоруванню з епоксидної смоли можна створити оригінальні малюнки, скульптури та прикраси.

Пащенко обрамляє круглі дзеркала морськими хвилями, які виглядають, ніби справжні. Вироби можна використовувати як елемент декору чи безпосередньо за призначенням. Кожне дзеркало створене вручну.

Морські хвилі мисткиня створює з епоксидної смоли / Фото Анни Пащенко

Окрім мареністичних композицій Пащенко створює дзеркала з пресованими рослинами. Листки папороті чи квіти мисткиня закріпляє між двох шматочків скла. Також дівчина працює над дизайном горщиків для квітів.

Я закохана у природу, рослини та сукуленти. Велика частина мого хобі – це горщики ручної роботи для квітів або декору інтер'єру. Це – унікальні речі, зроблені з любов'ю,

– написала мисткиня на своєму сайті.

Дзеркала мисткині / Фото Анни Пащенко

Квіти пресуються між двома дзеркалами / Фото Анни Пащенко

Твори мисткині / Фото Анни Пащенко