Тріснуту вазу, що простояла в шафі десятки років, продали на аукціоні за шалену суму

Антикварна китайська ваза 25 років пилилася в шафі 89-річної британки, адже була тріснутою. Вона й не здогадувалася, що ваза могла бути цінною, аж поки не запросила додому експерта-аукціоніста, аби він оцінив інше її майно.

Жінка й не збиралася показувати йому цю вазу, але Чарльз Хенсон, учасник відомих шоу BBC "Полювання за знижками" та "Подорож антикваріату", помітив її сам. Він оглянув вазу, і визначив, що їй близько 200 років. За його оцінкою, ваза могла б коштувати 15 тисяч фунтів стерлінгів (544 тисячі гривень).

Це цікаво Усі партії зіграні: подорож найцікавішими закинутими казино світу

Я помітив її у скляній шафі і одразу ж зрозумів її потенціал. Старовинний китайський фарфор має великий попит у заможних китайських покупців. Вони дуже поважають багату спадщину своєї країни і прагнуть повернути на батьківщину якомога більше схожих предметів,

– пояснив Чарльз Хенсон.

Ця скляна ваза з біло-голубими драконами виявилася чудовим зразком дизайну часів правління імператора Цзяцина у 1796 – 1820 роках. Жінка розповіла, що не знає, як ваза опинилися у її родини. Вона у 1996 році успадкувала її від своєї матері, яка отримала вазу після смерті своїх батьків.



Вазу зі сколом та тріщиною продали за 55 тисяч фунтів стерлінгів / Фото Hansons

Власниця прислухалася до експерта, і вирішила продати вазу. На аукціоні Hansons Auctioneers в Етуоллі розпочалася справжня боротьба за неї. Врешті-решт, ваза пішла з молотка за 55 595 фунтів стерлінгів (понад 2 мільйони гривень). На ціну не повпливали навіть скол і чимала тріщина, що були на вазі.

До теми Вазу, куплену за копійки на барахолці, продадуть на аукціоні за тисячі доларів: як таке можливо