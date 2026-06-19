Про це повідомили в Independent.

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Чому Трамп не зміг зачепити нагороду?

Дональд Трамп близько 40 секунд намагався почепити Медаль Пошани американському ветерану. Після багатьох спроб лідер США просто зав'язав її на шиї солдата.

Трамп не зміг почепити медаль ветерану: дивіться відео

Trump struggles to clasp the Medal of Honor to Major Nicholas Dockery -- and then ties it? pic.twitter.com/SjGwWXyoyS — Aaron Rupar (@atrupar) June 18, 2026

Після того, як Трамп зав'язав медаль, у кімнаті пролунав тихий і нервовий сміх. Також увесь час глава держави щось шепотів військовому, але через вимкнений звук неможливо було розібрати тему діалогу.

В які ще курйози потрапляв Дональд Трамп?

Президент США мав "дивні стосунки" з Бараком Обамою, які викликали масу жартів та мемів. Трамп відомий своїми курйозами, такими як фірмове волосся, обійми з Макроном та образи у бік Кім Чен Ина.

Світле волосся Трампа неодноразово ставало темою жартів. Одного разу він навіть дозволив ведучому відомого американського шоу "The tonight show" Джиммі Феллону скуйовдити волосся просто в ефірі програми.

Ще у 2017 році президент Трамп назвав лідера Північної Кореї Кім Чен Ина "товстим коротуном" у своєму Twitter. Одночасно з цим він запропонував свою допомогу як посередника в конфліктах.