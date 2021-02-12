ТОП-5 найцікавіших фактів про блекджек

Блекджек є однією з найпопулярніших азартних ігор ось уже кілька століть. Немає людини, яка б не чула про блекджек, але не всі знають про його особливості чи цікаві історії, які траплялися з поціновувачами цієї гри.

Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають про свій рейтинг найцікавіших фактів та історій, пов'язаних з блекджеком.

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#1 Зал слави блекджеку

Зважаючи на всесвітню популярність гри, у 2003 році у каліфорнійському казино Barona створили справжній зал слави блекджеку. Шляхом онлайн-голосування з 21-го претендента обрали всього сімох, які потратили до залу слави у перший рік його існування.

Ці люди були професіоналами гри у блекджек. Серед них: теоретик і літератор Арнольд Шнайдер, який написав більше, ніж 10 книг та кілька сотень статей про азартні ігри, професор математики Едвард Торм, який довів, що підрахунок карт працює, та ще один математик Пітер Гріффін, який присвятив життя дослідженню блекджеку.

Наразі зал слави може поповнитися лише однією людиною за рік.

Цікаво, що члени цієї спільноти можуть абсолютно безкоштовно їсти у ресторані та проживати у готелі Barona, але грати тут у казино їм суворо заборонено.

#2 Блекджек – найприбутковіша карткова гра



Блекджек дає гравцям більше шансів на виграш / Фото Casino With Bonus

Блекджек має багато переваг серед інших азартних ігор. Сюди можна віднести порівняно прості правила, можливість математичного підрахунку карт, та вкрай низький відсоток поразок гравців.

Не менш важливим є те, що блекджек вважають найприбутковішою грою в азартному асортименті, адже у ній гравець має перевагу над казино. Щоправда, в онлайн-казино, завдяки роботі генератора випадкових чисел, шанси сторін вирівнюються.

#3 Як блекджек розорив казино

Австралієць Керрі Паркер – медіамагнат, мільярдер, і, разом із тим, пристрасний гравець у блекджек. У 1997 році він довів до банкрутства казино MGM, вигравши у ньому 30 мільйонів доларів за один вечір. На радощах від своєї перемоги він залишив метрдотелю та одній з офіціанток 1 мільйон доларів "на чай".

#4 Блекджек врятував компанію FedEx

Цікаво, що згодом він і сам став власником казино під назвою Crown.



Блекджек допоміг компанії FedEx / Фото Wall Street Insanity

Виграш засновника компанії FedEx Фредеріка Сміта вважається одним з найяскравіших виграшів в історії блекджеку. Річ у тому, що сума виграшу була порівняно невеликою – 27 тисяч доларів, але саме ці гроші врятували FedEx від банкрутства та допомогли компанії стати світовим логістичним гігантом. Детальніше про цей випадок ми писали тут.

#5 Блекджек – улюблена гра Наполеона Бонапарта

Історичні довідки говорять про те, що французький полководець, вважав блекджек своєю улюбленою грою. Інколи він проводив за картами цілі дні, а коли грати не було з ким – Наполеон навчав правил блекджеку своїх солдат та грав із ними. Деякі історики стверджують, що він настільки добре грав, що вигадував власні стратегії й тактики для перемоги.

Сьогодні, щоб зіграти у блекджек, достатньо лише увімкнути комп'ютер та розкинути карти в режимі онлайн.