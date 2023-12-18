Недоречний чи безглуздий подарунок. У Британії опитали 2000 дорослих жителів про те, який найгірший подарунок вони коли-небудь отримували на Різдво.
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Що показали результати опитування
З'ясувалося, що 42% британці хоча б раз у житті передаровували подарунки, які раніше отримували від інших людей. Багато британців зізналися, що збирають усілякі непотрібні речі, щоб подарувати їх кому-небудь на свята.
Водночас багато людей знають, що чинять некрасиво. Майже 7 мільйонів британців погоджуються, що вони "погані дарувальники" подарунків:
- 51% опитаних зізнаються, що подарували подарунок, який, як вони знають, не сподобається одержувачу,
- а 41% з них заявили, що зробили це "просто для того, щоб посміятися".
Опитування також показало, що 28% людей вважають, що найкращим подарунком є гроші або подарункова карта.
Топ-15 найгірших речей, подарованих на Різдво у Великій Британії
- Одяг, який не підходить.
- Дезодорант.
- Рушник для посуду.
- Старі компакт-диски.
- Штани.
- Продукти харчування, на які в одержувача алергія.
- Прострочений шоколад.
- Рукавички для миття посуду.
- Набір джемів.
- Блокнот.
- Ручка.
- Зламаний кухоль.
- Зубна щітка.
- Рушники банні.
- Килимок для миші.
Сподіваємося, наші читачі ніколи не отримували будь-що з цього списку! А щоб підняти собі настрій після цього не найприємнішого списку, радимо почитати про найкращі святкові ярмарки у Польщі.