Недоречний чи безглуздий подарунок. У Британії опитали 2000 дорослих жителів про те, який найгірший подарунок вони коли-небудь отримували на Різдво.

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Що показали результати опитування

З'ясувалося, що 42% британці хоча б раз у житті передаровували подарунки, які раніше отримували від інших людей. Багато британців зізналися, що збирають усілякі непотрібні речі, щоб подарувати їх кому-небудь на свята.

Водночас багато людей знають, що чинять некрасиво. Майже 7 мільйонів британців погоджуються, що вони "погані дарувальники" подарунків:

51% опитаних зізнаються, що подарували подарунок, який, як вони знають, не сподобається одержувачу,

а 41% з них заявили, що зробили це "просто для того, щоб посміятися".

Опитування також показало, що 28% людей вважають, що найкращим подарунком є гроші або подарункова карта.

Топ-15 найгірших речей, подарованих на Різдво у Великій Британії

Одяг, який не підходить.

Дезодорант.

Рушник для посуду.

Старі компакт-диски.

Штани.

Продукти харчування, на які в одержувача алергія.

Прострочений шоколад.

Рукавички для миття посуду.

Набір джемів.

Блокнот.

Ручка.

Зламаний кухоль.

Зубна щітка.

Рушники банні.

Килимок для миші.

Сподіваємося, наші читачі ніколи не отримували будь-що з цього списку! А щоб підняти собі настрій після цього не найприємнішого списку, радимо почитати про найкращі святкові ярмарки у Польщі.