Мережею шириться новий тренд Who Can It Be Now: кумедна добірка відео

20:31

У мережі TikTok набирає популярності новий тренд, в якому американські випускники створюють креативні відео під хіт 80-х років "Who Can It Be Now?" від групи Men at Work. Цей тренд швидко став вірусним, привертаючи увагу мільйонів користувачів по всьому світу.