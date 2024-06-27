Відео з цими танцями швидко стали вірусними, збираючи мільйони переглядів та лайків, розповідають Розваги 24.

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У чому суть тренду

У новому тренді батьки, які були молодими в 1980-х роках, відтворюють свої улюблені танцювальні рухи того часу. Вони танцюють під хіти 80-х, такі як "Billie Jean" Майкла Джексона, "Like a Virgin" Мадонни та інші популярні пісні.

Ці відео викликають справжній фурор серед молодого покоління, яке здебільшого знайоме з цими мелодіями лише з ретро-радіо чи фільмів.

Батьки демонструють дітям, як танцювали у часи своєї молодості: дивіться відео

Міленіали та покоління Z із захопленням дивляться на такі виступи своїх батьків. Багато з них не очікували, що їхні мами та тати можуть так професійно та енергійно танцювати.

Коментарі під відео наповнені захопленням та здивуванням: "Я не знав, що мої батьки такі круті!" або "Це просто неймовірно! Моя мама – зірка танцполу!"

Тренд став не лише веселою розвагою, але й способом зблизити покоління. Батьки та діти отримують можливість провести час разом, обмінятися культурними вподобаннями та дізнатися більше один про одного. Це також підкреслює безперервність музичних та танцювальних традицій, які об'єднують покоління.