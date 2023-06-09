Як тіктокерка заробляє "великі гроші", байдикуючи
Активна користувачка тіктоку з нікнеймом Іtsdaniirosee запостила відео з робочого місця і підписала, що отримує "великі гроші" тільки завдяки тому, що нічого не робить. За її словами, така "офісна робота ледачої дівчини" – це саме те, для чого вона народилася.
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Мені нараховують зарплату за те, щоб я ні з ким не розмовляла, робила перерви, коли захочу, і була таким собі офісним "злодієм",
– каже авторка.
Вона закликає всіх знайти такий варіант праці і насолоджуватися життям. Проте яку саме посаду обіймає дівчина та який прибуток має – не зазначається.
Реакція користувачів мережі на ролик
Звичайно, таку тему почали жваво обговорювати у коментарях:
- "Моя перша робота, чесно кажучи, була найкращою. Мені подобалося бути на самоті, вводячи рахунки-фактури та інше. Тому я вас розумію".
- "Це як і я на своїй роботі".
Але були ще дописи із заздрощами.
Моя офісна робота буквально протилежна цьому. Мені ще ніколи не доводилося робити стільки завдань,
– додав один з користувачів.
Цікаво, що деякі люди зазначили, що люблять активність у робочому житті. А один користувач висловився проти такої ідеї.
Мені потрібні драма, хаос та насилля. Тому для роботи я обрав швидку допомогу,
– написав він.
Але більшість все ж цікавились питанням, як знайти таке "золоте" місце для заробітку. Поки ж авторка так і не дала конкретних рекомендацій.