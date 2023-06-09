Як тіктокерка заробляє "великі гроші", байдикуючи

Активна користувачка тіктоку з нікнеймом Іtsdaniirosee запостила відео з робочого місця і підписала, що отримує "великі гроші" тільки завдяки тому, що нічого не робить. За її словами, така "офісна робота ледачої дівчини" – це саме те, для чого вона народилася.

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Мені нараховують зарплату за те, щоб я ні з ким не розмовляла, робила перерви, коли захочу, і була таким собі офісним "злодієм",

– каже авторка.

Вона закликає всіх знайти такий варіант праці і насолоджуватися життям. Проте яку саме посаду обіймає дівчина та який прибуток має – не зазначається.

Реакція користувачів мережі на ролик

Звичайно, таку тему почали жваво обговорювати у коментарях:

"Моя перша робота, чесно кажучи, була найкращою. Мені подобалося бути на самоті, вводячи рахунки-фактури та інше. Тому я вас розумію".

"Це як і я на своїй роботі".

Але були ще дописи із заздрощами.

Моя офісна робота буквально протилежна цьому. Мені ще ніколи не доводилося робити стільки завдань,

– додав один з користувачів.

Цікаво, що деякі люди зазначили, що люблять активність у робочому житті. А один користувач висловився проти такої ідеї.

Мені потрібні драма, хаос та насилля. Тому для роботи я обрав швидку допомогу,

– написав він.

Але більшість все ж цікавились питанням, як знайти таке "золоте" місце для заробітку. Поки ж авторка так і не дала конкретних рекомендацій.