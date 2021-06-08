Будьте обережні: працівник піцерії показав лайфхак, як вкрасти шматок піци непомітно для клієнта

Працівник піцерії показав у тіктоці, як можна непомітно вкрасти шматочок піци так, що клієнт нічого не запідозрить. Відео швидко стало вірусним і змусило хвилюватися не одного любителя цієї смачної та популярної страви. Ймовірно, кожен, хто побачив цей ролик, відтепер буде пильно слідкувати за розміром та вагою своєї піци.

Тіктокер lonelypepperoni не розповів, у якій саме піцерії він працює. Невідомо також і те, чи практикують працівники цього закладу обман клієнтів насправді. Зрозуміло лише одне – будь-хто може вкрасти 20% вашої піци, а ви навіть не подумаєте, що щось не так.

Це цікаво Етикет гравця: як поводити себе в казино – поради та правила

Відео розпочинається з того, що на столі лежить ціла готова піца. Озброївшись великим ножем, кухар робить два надрізи посередині і вирізає вузький трикутник. Тоді він зсуває 2 половинки, що залишились, і піца знову стає круглою. Ймовірно, у такому вигляді ще можна помітити, що піца дещо неправильної форми. Але коли кухар розрізає решту на традиційні трикутні шматки, запідозрити щось важко.

Як непомітно красти шматок піци: дивіться відео

Ролик миттєво став вірусним. За кілька днів його переглянули понад 30 мільйонів разів, проте зараз профіль lonelypepperoni у тіктоці недоступний – його видалили. Користувачі мережі залишили під відео величезну кількість коментарів. Схоже, що побачене неабияк їх вразило: