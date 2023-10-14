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Перед початком слід нагадати, що "Зоряні війни" – це епічна кіносага, яка вже більше півстоліття покоряє серця глядачів, показуючи протистояння добра та зла. Цей всесвіт, створений Джорджем Лукасом, налічує численні фільми, серіали, книги та ігри.

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