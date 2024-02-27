Для цього просто пройдіть цікавий та веселий тест від 24 Каналу.

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Як проходити тест

Уважно подивіться на зображення та сконцентруйтеся. Оберіть той елемент, який вас найбільше приваблює або резонує з вашим досвідом. Зверніть увагу на свої відчуття та думки, які виникають, коли ви дивитеся на зображення.



Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

Розшифровка результатів