Цей тест від Розваги 24 допоможе вам зрозуміти рівень вашої самооцінки.
Дивіться також Лис, папуга чи кіт: обери тварину й дізнайся, кого ти шукаєш у стосунках
Уважно подивіться на зображення чотирьох різних дзеркал. Виберіть дзеркало, яке найбільше вам відгукується або до якого ви відчуваєте зв'язок.
Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E
Розшифровка результатів
- Дзеркало на темному фоні: Якщо вас приваблює чисте і яскраве дзеркало, це може вказувати на високу самооцінку. Ви впевнені у собі та задоволені своїм життям.
- Трохи затуманене дзеркало: Вибір цього дзеркала може свідчити про помірну самооцінку. Ви здебільшого впевнені у собі, але іноді сумніваєтеся у своїх силах або рішеннях.
- Розбите дзеркало: Якщо ви обрали тріснуте дзеркало, це може вказувати на низьку самооцінку. Вам може бракувати віри у власні здібності та часто відчуваєте невпевненість.
- Темне дзеркало: Вибір цього дзеркала може свідчити про дуже низьку або пошкоджену самооцінку. Ви можливо відчуваєте значну невпевненість у собі та потребуєте підтримки для покращення самопочуття.