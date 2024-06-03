Цей тест від Розваги 24 допоможе вам визначити, як саме ви справляєтеся зі стресом.

Дивіться також Психологічний тест за картинкою: що вибір цукерки розкаже про ваші вподобання

Для проходження тесту подивіться на картинки нижче. Інтуїтивно оберіть ту, яка найбільше привертає вашу увагу. Ваш вибір допоможе визначити, який метод боротьби зі стресом є для вас найефективнішим.



Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

Розшифровка результатів