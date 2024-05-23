Цей психологічний тест від Розваги 24 через вибір улюбленого десерту пропонує цікавий спосіб поглянути на себе під новим кутом.

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Розгляньте картинки з різними капкейками. Виберіть капкейк, який вам найбільше подобається. Прочитайте опис, пов'язаний з вашим вибором, щоб дізнатися більше про вашу особистість.



Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

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