Термінологія азарту: слова, значення яких потрібно знати кожному гравцеві

Гравці, які вперше приходять в азартний світ, натрапляють на незнайомі слова. Адже азартні ігри вимагають вживання спеціалізованих термінів під час гри, починаючи від назв ставок і закінчуючи найменуваннями ходів та певних дій гравців.

Ви обов'язково зіткнетеся з ігровими термінами, незалежно від того, яку азартну гру обирете для себе. Якщо не розібратися в тому, що означають ті чи інші слова, розраховувати на успіх з перших кроків не варто ні гравцеві, ні власнику казино. Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають про найголовніші терміни, які ви можете зустріти, граючи в онлайн-казино, покер або настільні ігри.

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Напевно, деякі з термінів вам вже знайомі, наприклад, "блеф", "банкролл", "дилер", "олл-ін", але навряд чи ви знаєте їх всі. Це особлива мова, яка може бути незрозумілою недосвідченим гравцям. Тож якщо ви хочете відчути себе професіоналом, коли зіткнетеся зі своїми супротивниками за ігровим столом, переконайтеся, що ви освоїли цей простий і практичний жаргон.

Блекджек

Одна з найпопулярніших карткових ігор в казино з досить швидким темпом. Вона є частиною асортименту настільних і карткових ігор, які пропонують у кожному казино по всьому світу. Крім того, це друга за популярністю карткова гра після покеру. Це обумовлюється простими правилами, швидкістю гри і найпростішою стратегією в підрахунку карт.

У блекджек грають проти казино. Тому основною метою є створення комбінації, загальна вартість якої перевищує суму очок дилера, але становить не більше ніж 21 очко.



Блекджек / Фото unsplash

Ace (туз) – у стандартній колоді на 52 карти це найбільш високооплачувана карта.

– у стандартній колоді на 52 карти це найбільш високооплачувана карта. Ace Adjustment (АС аджастмент) – гравець зменшує або збільшує ставку в залежності від кількості тузів в колоді.

– гравець зменшує або збільшує ставку в залежності від кількості тузів в колоді. Ace Five Count (рахунок п'ятірок і тузів) – стратегія підрахунку карт, що враховує тільки п'ятірки і тузи.

– стратегія підрахунку карт, що враховує тільки п'ятірки і тузи. Ace Neutral Count (рахунок без тузів) – система підрахунку карт, у якій туз дорівнює 0 або не враховується зовсім.

– система підрахунку карт, у якій туз дорівнює 0 або не враховується зовсім. Ace Poor (бідна тузами) – колода, що містить менше тузів, ніж зазвичай (за статистикою).

– колода, що містить менше тузів, ніж зазвичай (за статистикою). Ace Rich (багата тузами) – колода, що містить більше тузів, ніж зазвичай (за статистикою).

– колода, що містить більше тузів, ніж зазвичай (за статистикою). Ace Side Count (зворотний підрахунок тузів) – рахунок тузів, які вийшли з гри .

– рахунок тузів, які вийшли з гри . Action (екшен) – сума однієї або декількох ставок, зроблених протягом певного періоду часу.

– сума однієї або декількох ставок, зроблених протягом певного періоду часу. Anchorman (ведучий) – гравець, що сидить праворуч від дилера.

– гравець, що сидить праворуч від дилера. Back Counting (зворотний підрахунок) – підрахунок карт глядачами.

– підрахунок карт глядачами. Balanced Count (збалансований підрахунок) – стратегія підрахунку карт, у якій сума всіх карт дорівнює 0, а карти оцінюються як мінус або плюс.

– стратегія підрахунку карт, у якій сума всіх карт дорівнює 0, а карти оцінюються як мінус або плюс. Bankroll (банкролл) – загальний бюджет гравця.

– загальний бюджет гравця. Bankroll Management (банкролл менеджмент) – тип стратегії або системи гри, що дозволяє грамотно управляти банкроллом.

– тип стратегії або системи гри, що дозволяє грамотно управляти банкроллом. Basic Strategy (базова стратегія) – найкраща стратегія для гри в блекджек без підрахунку карт.

– найкраща стратегія для гри в блекджек без підрахунку карт. Big Player (великий гравець) – лідер гри в блекджек, який робить великі ставки при сприятливому підрахунку карт.

– лідер гри в блекджек, який робить великі ставки при сприятливому підрахунку карт. Blackjack (блекджек) – коли рука складається всього з двох карт і оцінюється в 21 очко. Блекджек це і мета, і назва гри.

– коли рука складається всього з двох карт і оцінюється в 21 очко. Блекджек це і мета, і назва гри. Blackjack Tournament (турнір з блекджеку) – конкурентна гра, змагання між гравцями у блекджек протягом фіксованого періоду часу, де тільки один гравець вийде переможцем.

– конкурентна гра, змагання між гравцями у блекджек протягом фіксованого періоду часу, де тільки один гравець вийде переможцем. Burn Cards (берн кардс) – верхні карти колоди, які видаляються після перетасовки і не беруть участь в грі.

– верхні карти колоди, які видаляються після перетасовки і не беруть участь в грі. Bust (перебір) – коли гравець набрав понад 21 очко. Інакше називається "Break".

– коли гравець набрав понад 21 очко. Інакше називається "Break". Card Counter (підраховує карти) – гравець, що рахує, які карти вийшли, а які ще наявні у грі, щоб отримати перевагу перед казино.

– гравець, що рахує, які карти вийшли, а які ще наявні у грі, щоб отримати перевагу перед казино. Card Counting (підрахунок карт) – запам'ятовування карт, які вийшли і залишаються в грі для того, щоб отримати перевагу перед казино.

– запам'ятовування карт, які вийшли і залишаються в грі для того, щоб отримати перевагу перед казино. Camouflage (камуфляж) – будь-яка тактика, що допомагає приховати від казино ігрові методи. Такі як, наприклад, підрахунок карт.

– будь-яка тактика, що допомагає приховати від казино ігрові методи. Такі як, наприклад, підрахунок карт. Chips (фішки) – спеціальні маркери, що використовуються в казино замість грошей.

– спеціальні маркери, що використовуються в казино замість грошей. Cut (кат) – поділ карт колоди після перетасовки, але перед першою роздачею, щоб ускладнити підрахунок карт.

– поділ карт колоди після перетасовки, але перед першою роздачею, щоб ускладнити підрахунок карт. Cut Card (кат кард) – пластикова картка, яка використовується для поділу колоди.

– пластикова картка, яка використовується для поділу колоди. Dealer (дилер) – людина, яка управляє процесом гри та змагається з гравцями від імені казино.

– людина, яка управляє процесом гри та змагається з гравцями від імені казино. Deck (колода) – традиційна колода в 52 карти, що використовується для гри в блекджек.

– традиційна колода в 52 карти, що використовується для гри в блекджек. Deck Penetration (розділена колода) – відсоток карт в шузі або в руках у дилера перед перетасовуванням.

– відсоток карт в шузі або в руках у дилера перед перетасовуванням. Discard Tray (лоток для скидання карт) – місце праворуч від дилера для карт, що вийшли з гри.

– місце праворуч від дилера для карт, що вийшли з гри. Double Deck Blackjack (подвоєна колода в блекджеку) – гра в блекджек двома колодами.

– гра в блекджек двома колодами. Double Down (подвоєння) – гравець подвоює вихідну ставку, але при цьому може отримати тільки одну карту.

– гравець подвоює вихідну ставку, але при цьому може отримати тільки одну карту. Double Exposure (подвійна експозиція) – варіація блекджека, коли обидві карти дилера відкриті.

– варіація блекджека, коли обидві карти дилера відкриті. Draw (ще) – те ж саме, що і hit. Прохання дилера про додаткову карту.

– те ж саме, що і hit. Прохання дилера про додаткову карту. Early Surrender (рання відмова) – гравець відмовляється від продовження гри до того, як дилер перевірить наявність натурального блекджека. У разі ранньої відмови гравець може забрати половину вихідної ставки назад.

– гравець відмовляється від продовження гри до того, як дилер перевірить наявність натурального блекджека. У разі ранньої відмови гравець може забрати половину вихідної ставки назад. Eight Deck Blackjack (блекджек з вісьмома колодами) – гра в блекджек з використанням 8 колод одночасно.

– гра в блекджек з використанням 8 колод одночасно. Even Money (рівні гроші) – гравець отримує виплату 1 до 1. Тобто виграш дорівнює вихідній ставці.

– гравець отримує виплату 1 до 1. Тобто виграш дорівнює вихідній ставці. Expectation (очікування) – сума, яку, як очікується, виграють або програють з кожної ставки. Виражається у відсотках.

– сума, яку, як очікується, виграють або програють з кожної ставки. Виражається у відсотках. Eye in the Sky (око в небі) – відеоспостереження в казино.

– відеоспостереження в казино. Face Card (карти з особами) – валет, дама і король. Кожна з них оцінюється в 10 очок.

– валет, дама і король. Кожна з них оцінюється в 10 очок. Face Down Game (гра обличчям вниз) – гра, у якій перша карта здається гравцеві горілиць, а друга обличчям вниз.

– гра, у якій перша карта здається гравцеві горілиць, а друга обличчям вниз. Face Up Game (гра горілиць) – гра, в якій всі карти здаються горілиць.

– гра, в якій всі карти здаються горілиць. Favorable Deck (сприятлива колода) – колода, в якій карти, що залишилися дають перевагу гравцеві.

– колода, в якій карти, що залишилися дають перевагу гравцеві. First Baseman (перший бейсмен) – гравець, що сидить зліва від дилера.

– гравець, що сидить зліва від дилера. Five Card Charlie (п'ятикартковий Чарлі) – рука, у якій всього п'ять карт, сума яких не перевищує 21 очко. Тобто, гравець не отримує перебір.

– рука, у якій всього п'ять карт, сума яких не перевищує 21 очко. Тобто, гравець не отримує перебір. Flat Bet (плоска ставка) – ставка, сума якої дорівнює сумі очок гравця за кожну руку.

– ставка, сума якої дорівнює сумі очок гравця за кожну руку. Floorman (інспектор) – керівник казино, який стежить за дилерами.

– керівник казино, який стежить за дилерами. Hand (рука) – перші дві карти, які роздаються кожному гравцеві.

– перші дві карти, які роздаються кожному гравцеві. Hard Ace (жорсткий туз) – рука, що містить туз, який може бути прирівняний тільки до 1 очка.

– рука, що містить туз, який може бути прирівняний тільки до 1 очка. Hard Hand (жорстка рука) – рука з жорстким тузом або взагалі без тузів.

– рука з жорстким тузом або взагалі без тузів. Head-to-Head (голова до голови або лобова гра) – коли гравець і дилер грають один проти одного. Один на один.

– коли гравець і дилер грають один проти одного. Один на один. High Roller (хайроллер) – гравець, що робить великі ставки.

– гравець, що робить великі ставки. Hi-Lo Count (підрахунок хай-ло) – стратегія підрахунку карт, в якій карти 2 – 6 прирівнюються до +1, а карти з особами, десятки і тузи до -1.

– стратегія підрахунку карт, в якій карти 2 – 6 прирівнюються до +1, а карти з особами, десятки і тузи до -1. Hit (ще) – те ж саме, що і Draw. Прохання дилера про додаткову карту.

– те ж саме, що і Draw. Прохання дилера про додаткову карту. Hole Card (закрита карта) – карта дилера, що лежить сорочкою вгору.

– карта дилера, що лежить сорочкою вгору. House (Будинок) – казино, оператор.

– казино, оператор. House Edge (перевага казино) – перевага казино перед гравцем. Виражається у відсотках.

– перевага казино перед гравцем. Виражається у відсотках. House Rules (правила казино) – правила, що регулюють гру за конкретним столом.

– правила, що регулюють гру за конкретним столом. Kelly Betting System (система ставок Келлі) – система ставок, що наказує ставити відсоток банкролла, рівний відсотку переваги казино.

– система ставок, що наказує ставити відсоток банкролла, рівний відсотку переваги казино. Insurance (страхова ставка) – додаткова ставка, пропонується, якщо у дилера відкритий туз і можливий натуральний блекджек. Максимальна сума страхової ставки дорівнює половині вихідної.

– додаткова ставка, пропонується, якщо у дилера відкритий туз і можливий натуральний блекджек. Максимальна сума страхової ставки дорівнює половині вихідної. Las Vegas Strip Rules (правила Las Vegas Strip) – правила, які найбільш часто зустрічаються в казино Лас-Вегаса.

– правила, які найбільш часто зустрічаються в казино Лас-Вегаса. Late Surrender (пізня відмова) – гравець відмовляється від продовження гри після того, як дилер перевірив закриту карту і повідомив, що у нього немає блекджека.

– гравець відмовляється від продовження гри після того, як дилер перевірив закриту карту і повідомив, що у нього немає блекджека. Martingale Betting System (система ставок Мартінгейла) – система ставок, що наказує гравцеві подвоювати ставку, після кожного програшу.

– система ставок, що наказує гравцеві подвоювати ставку, після кожного програшу. Mechanic (механік) – дилер або гравець, який використовує "швидкі пальці" для шахрайства.

(механік) – дилер або гравець, який використовує "швидкі пальці" для шахрайства. Mucker (шулер) – гравець або дилер, що додає до колоди сприятливі для себе карти.

– гравець або дилер, що додає до колоди сприятливі для себе карти. Multi-level Count (мультирівневий підрахунок) – система підрахунку, що використовує набагато більше рівнів, ніж плюс-мінус один.

– система підрахунку, що використовує набагато більше рівнів, ніж плюс-мінус один. Multiparameter System (система з декількома параметрами) – система підрахунку, яка відстежує, як мінімум, 2 параметри. Найчастіше, вона поєднує в собі базову систему підрахунку і підрахунок тузів.

– система підрахунку, яка відстежує, як мінімум, 2 параметри. Найчастіше, вона поєднує в собі базову систему підрахунку і підрахунок тузів. Multiple-Deck (кілька колод) – гра в блекджек двома і більше перетасованими колодами.

– гра в блекджек двома і більше перетасованими колодами. Natural (натуральний блекджек) – рука з двох карт, що дають в сумі 21 очко (інакше називається "блекджек").

– рука з двох карт, що дають в сумі 21 очко (інакше називається "блекджек"). No double after Split (не подвоювати після поділу) – правило, що забороняє подвоювати ставку, після поділу пари.

– правило, що забороняє подвоювати ставку, після поділу пари. Paint (малюнки) – карти з особами – валет, дама, король.

– карти з особами – валет, дама, король. Pat Hand (вдала рука) – рука, що дає в сумі від 17 до 21 очка.

– рука, що дає в сумі від 17 до 21 очка. Perfect Pairs (ідеальні пари) – додаткова ставка на те, що перші 2 карти, які отримає гравець буде пара.

– додаткова ставка на те, що перші 2 карти, які отримає гравець буде пара. Pit Boss (піт-Бос) – працівник казино, який стежить за дилерами і процесом гри.

– працівник казино, який стежить за дилерами і процесом гри. Plug (плаг) – коли карти, ще не брали участь в грі переміщаються до скинутих і перетасовуються.

– коли карти, ще не брали участь в грі переміщаються до скинутих і перетасовуються. Plus / Minus Count (плюс-мінус підрахунок) – інша назва системи підрахунку карт "хай-ло".

– інша назва системи підрахунку карт "хай-ло". Point Count (підрахунок очок) – сума очок в кінці гри.

– сума очок в кінці гри. Positive Count (позитивний підрахунок) – система підрахунку карт, що показує, що колода багата на 10-очкові карти.

– система підрахунку карт, що показує, що колода багата на 10-очкові карти. Preferential Shuffling (пільгова перетасовка) – міра, що застосовується казино проти підрахунку карт, який полягає у частому перетасовуванні карт.

– міра, що застосовується казино проти підрахунку карт, який полягає у частому перетасовуванні карт. Push (нічия) – якщо гравець і дилер набрали однакову кількість очок, то оголошується нічия і вихідна ставка повертається до гравця.

– якщо гравець і дилер набрали однакову кількість очок, то оголошується нічия і вихідна ставка повертається до гравця. Resplit (респліт) – поділ карт після спліта.

– поділ карт після спліта. Round (раунд) – частковий перехід від початку ставок і роздачі до виплати виграшів.

– частковий перехід від початку ставок і роздачі до виплати виграшів. Running Count (початок підрахунку) – точка початку підрахунку карт після перетасовки.

– точка початку підрахунку карт після перетасовки. Session (сесія) – загальний час, проведений у грі без перерви.

– загальний час, проведений у грі без перерви. Shoe (шуз) – спеціальна скринька для карт.

– спеціальна скринька для карт. Shuffle (шафл, перетасовка) – випадкове перемішування карт перед грою.

– випадкове перемішування карт перед грою. Shuffle-Tracking (шафл-трекінг) – відстеження розташування тузів і 10-очкових карт під час перетасовування з метою подальшого використання цієї інформації в грі.

– відстеження розташування тузів і 10-очкових карт під час перетасовування з метою подальшого використання цієї інформації в грі. Shuffle Up (шафл-ап) – метод, що перешкоджає підрахунку карт за допомогою частої перетасовки.

– метод, що перешкоджає підрахунку карт за допомогою частої перетасовки. Side Count (одностосторонній підрахунок) – підрахунок визначених карт, починаючи з попереднього шафла.

– підрахунок визначених карт, починаючи з попереднього шафла. Single Deck Blackjack (Блекджек однією колодою) – гра в блекджек однієї колодою в 52 карти.

– гра в блекджек однієї колодою в 52 карти. Six Deck Blackjack (блекджек шістьма колодами) – гра в блекджек за допомогою 6 колод. Версія блекджека, яка зустрічається найчастіше.

– гра в блекджек за допомогою 6 колод. Версія блекджека, яка зустрічається найчастіше. Soft Hand (м'яка рука) – рука, що містить туз, який прирівнюється до 1 або 11 очок.

– рука, що містить туз, який прирівнюється до 1 або 11 очок. Soft Double (подвоєння м'якої руки) – подвоєння ставки з м'якою рукою.

– подвоєння ставки з м'якою рукою. Split (Спліт, поділ, розщеплення, розбивка) – поділ пари карт однієї вартості на дві руки.

– поділ пари карт однієї вартості на дві руки. Spooking (спукінг) – вид шахрайства, коли одна людина, стоячи за спиною дилера, показує подільнику значення закритої карти дилера.

– вид шахрайства, коли одна людина, стоячи за спиною дилера, показує подільнику значення закритої карти дилера. Stand (зупинитися, досить) – відмова гравця від додаткової карти.

– відмова гравця від додаткової карти. Stand-off (нічия) – коли рука гравця і дилера мають однакову вартість, то вихідна ставка повертається.

– коли рука гравця і дилера мають однакову вартість, то вихідна ставка повертається. Steaming (стимінг) – коли програючий гравець, під впливом емоцій, робить ставки дико і нерозважливо.

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Рулетка

Азартна гра, яка являє собою обертове колесо з 36 секторами червоного і чорного кольорів і 37-м зеленим сектором "зеро" з позначенням нуля (в американському варіанті два зелених – 0 і 00, разом 38 секторів). Рулетка є однією з найпростіших та найвеселіших ігор казино. Вона не вимагає від гравця застосування математичних здібностей або великого ігрового досвіду – все ґрунтується на удачі.

Гравці, які грають в рулетку, роблять ставку на випадання кульки на колір (червоне або чорне), парне або непарне число, діапазон (1 – 18 або 19 – 36) або конкретне число. Як тільки ставки зроблені, круп'є починає обертати рулетку і кидає на неї кульку. Виграші отримують всі, чия ставка зіграла.



Гра в рулетку / Фото wikipedia

A Cheval – ставка на спліт у французькій рулетці.

– ставка на спліт у французькій рулетці. Action (екшен) – загальна сума ставок за певний період часу.

– загальна сума ставок за певний період часу. Action Player (екшен гравець) – гравець, що робить великі ставки протягом тривалого часу.

– гравець, що робить великі ставки протягом тривалого часу. American Roulette (Американська рулетка) – одна з версій рулетки, що включає в себе числа 1 – 36, символи 0 і 00 (всього 38 слотів).

– одна з версій рулетки, що включає в себе числа 1 – 36, символи 0 і 00 (всього 38 слотів). American Wheel (Американське колесо) – колесо для рулетки з зеро і подвійним зеро.

– колесо для рулетки з зеро і подвійним зеро. Backtrack (блектрек) – зовнішнє коло колеса рулетки.

– зовнішнє коло колеса рулетки. Ball Track (бол трек) – внутрішнє коло колеса рулетки.

– внутрішнє коло колеса рулетки. Bankroll (банкролл) – ігровий бюджет.

– ігровий бюджет. Bankroll Management (банкролл менеджмент) – система або стратегія управління ігровим бюджетом, що допомагає збільшити його або розтягнути на більшу кількість ігор.

– система або стратегія управління ігровим бюджетом, що допомагає збільшити його або розтягнути на більшу кількість ігор. Biased Wheel (колесо зі зміщенням) – недосконале колесо рулетки, на якому ймовірність випадання тих чи інших номерів істотно змінена.

– недосконале колесо рулетки, на якому ймовірність випадання тих чи інших номерів істотно змінена. Big Number (часті номери) – номери, що випадають частіше, ніж це передбачає теорія ймовірності.

– номери, що випадають частіше, ніж це передбачає теорія ймовірності. Black Bet (ставка на чорне) – ставка на чорні номери.

– ставка на чорні номери. Cage (Каса) – місце, де гравці обмінюють свої грошові кошти на фішки казино.

– місце, де гравці обмінюють свої грошові кошти на фішки казино. Cancellation Betting System (система ставок "скасування") – система, яка наказує скасовувати номери після виграшу і додавати після програшу.

– система, яка наказує скасовувати номери після виграшу і додавати після програшу. Capping a Bet (чаппінг) – вид шахрайства, коли гравець незаконно додає чіпи на вже виграло число.

– вид шахрайства, коли гравець незаконно додає чіпи на вже виграло число. Carre (каре) – ставка на хрест або куточок у французькій рулетці.

– ставка на хрест або куточок у французькій рулетці. Casino Advantage (перевага казино) – перевага казино перед гравцем. Виражається у відсотках.

– перевага казино перед гравцем. Виражається у відсотках. Chameleon Strategy (стратегія хамелеон) – стратегія, в якій гравець намагається повторювати ставки переможця в розрахунку на виграш.

– стратегія, в якій гравець намагається повторювати ставки переможця в розрахунку на виграш. Chasing Losses (гонитва за втратою) – коли гравець збільшує свої ставки, щоб повернути те, що він втратив.

– коли гравець збільшує свої ставки, щоб повернути те, що він втратив. Check Rack (чек рек) – спеціальний лоток для чіпів.

– спеціальний лоток для чіпів. Checks (фішки) – те ж саме, що і чіпи.

– те ж саме, що і чіпи. Chips (чіпи) – спеціальні кольорові маркери, за допомогою яких гравці роблять ставки, а дилери виплачують виграші.

– спеціальні кольорові маркери, за допомогою яких гравці роблять ставки, а дилери виплачують виграші. Cold Table (холодний стіл ) – стіл, за яким гравці завжди програють.

) – стіл, за яким гравці завжди програють. Column (колонка, стовпець) – стіл для рулетки розділений на 3 стовпці по 12 номерів в кожному.

– стіл для рулетки розділений на 3 стовпці по 12 номерів в кожному. Column Bet (ставка на стовпець) – ставка на один стовпець з 12 номерів.

– ставка на один стовпець з 12 номерів. Combination Bet (комбінація ставок) – ставка на два і більше номерів з використанням одного або декількох чіпів.

– ставка на два і більше номерів з використанням одного або декількох чіпів. Corner Bet (ставка на хрест, куточок) – ставка на чотири номери, чіп розташовується на перетині цих номерів.

– ставка на чотири номери, чіп розташовується на перетині цих номерів. Croupier (круп'є) – співробітник казино, який працює за столом для гри в рулетку.

– співробітник казино, який працює за столом для гри в рулетку. d'alembert Betting System (система ставок Даламбера) – система ставок, що наказує збільшувати ставку на одиницю після поразки і знижувати після перемоги.

– система ставок, що наказує збільшувати ставку на одиницю після поразки і знижувати після перемоги. Dead Table (мертвий стіл) – стіл, який готовий для гри, але за яким не вистачає гравців.

– стіл, який готовий для гри, але за яким не вистачає гравців. Dealer (дилер) – співробітник казино, який управляє іграми.

– співробітник казино, який управляє іграми. Derniere – з французької перекладається як "остання" і відноситься до дюжини з останніх 12 номерів.

– з французької перекладається як "остання" і відноситься до дюжини з останніх 12 номерів. Double-Up Betting System (система ставок "подвоєння") – система ставок, яка наказує подвоювати ставку після кожної поразки.

– система ставок, яка наказує подвоювати ставку після кожної поразки. Double Zero Wheel (колесо з подвійним зеро) – колесо для рулетки, на якому присутні Символи 0 і 00.

– колесо для рулетки, на якому присутні Символи 0 і 00. Douzaine – ставка на дюжину у французькій рулетці.

– ставка на дюжину у французькій рулетці. Dozen Bet (ставка на дюжину) – ставка на послідовність з 12 номерів.

– ставка на послідовність з 12 номерів. Double Dynamite Roulette System (система рулетки подвійний динаміт) – поєднання гри на ближньому секторі і ставок на часті номери.

– поєднання гри на ближньому секторі і ставок на часті номери. Drop (дроп) – загальна сума поставлених грошей і чіпів.

– загальна сума поставлених грошей і чіпів. Drop Box (дроп бокс) – скринька для грошей після обміну грошових коштів гравця на чіпи.

– скринька для грошей після обміну грошових коштів гравця на чіпи. European Wheel (європейське колесо) – колесо з числами 1 – 36 і символом 0.

– колесо з числами 1 – 36 і символом 0. Edge (перевага) – перевага казино при грі в рулетку.

– перевага казино при грі в рулетку. En Plein – ставка на конкретний номер у французькій рулетці.

– ставка на конкретний номер у французькій рулетці. En Prison (у в'язниці) – правило в європейській рулетці, згідно з яким всі зовнішні ставки переходять на наступний раунд, якщо кулька зупинилася на зеро.

– правило в європейській рулетці, згідно з яким всі зовнішні ставки переходять на наступний раунд, якщо кулька зупинилася на зеро. European Roulette (Європейська рулетка) – версія рулетки з числами 1 – 36 і символом 0 (всього 37 слотів на колесі).

– версія рулетки з числами 1 – 36 і символом 0 (всього 37 слотів на колесі). European Wheel (європейське колесо) – рулетка з числами 1 – 36 і одним зеро.

– рулетка з числами 1 – 36 і одним зеро. Even Bet (ставка на парне) – ставка на те, що кулька зупиниться на парному числі.

– ставка на те, що кулька зупиниться на парному числі. Even Money (ставка на рівні гроші / шанси) – ставки, виплати за якими становлять 1:1 у разі перемоги.

– ставки, виплати за якими становлять 1:1 у разі перемоги. Fibanacci Betting System (система ставок Фібаначчі) – прогресивна система ставок. Кожна ставка визначається комбінацією двох останніх цифр.

– прогресивна система ставок. Кожна ставка визначається комбінацією двох останніх цифр. Five Number Bet (ставка на 5 номерів) – ставка на номери 0, 00, 1, 2,3. Застосовується тільки в американській рулетці.

– ставка на номери 0, 00, 1, 2,3. Застосовується тільки в американській рулетці. Flat Bet (плоска ставка) – сума, яку вважає за краще ставити гравець, незалежно від результатів минулого раунду.

– сума, яку вважає за краще ставити гравець, незалежно від результатів минулого раунду. Flat bettor (флет беттор) – гравець, який робить ставки на одну і ту ж суму і ніколи її не змінює.

– гравець, який робить ставки на одну і ту ж суму і ніколи її не змінює. Fluctuation in Probability (коливання ймовірності) – коли номери неодноразово повторюються протягом гри, що не відповідає ймовірності їх появи.

– коли номери неодноразово повторюються протягом гри, що не відповідає ймовірності їх появи. French Roulette (Французька рулетка) – версія рулетки з числами 1 – 36 і символом 0 (всього 37 слотів).

– версія рулетки з числами 1 – 36 і символом 0 (всього 37 слотів). French Wheel (Французьке колесо) – колесо для рулетки з числами 1 – 36 і символом 0.

– колесо для рулетки з числами 1 – 36 і символом 0. Gambling Stake (частина на азартні ігри) – частка, яку гравець відкладає для азартних ігор.

– частка, яку гравець відкладає для азартних ігор. Gland Martingale (залізний Мартінгейл) – обмежена система Мартінгейла, що складається з двох кроків. Перший – визначення числа заздалегідь, другий – ставка на рівні шанси. Тобто, гравець визначає скільки разів кулька випадає, наприклад, на червоне, і тільки потім робить ставку.

– обмежена система Мартінгейла, що складається з двох кроків. Перший – визначення числа заздалегідь, другий – ставка на рівні шанси. Тобто, гравець визначає скільки разів кулька випадає, наприклад, на червоне, і тільки потім робить ставку. Golden Numbers (золоті номери) – номери, які випадають набагато частіше, ніж це наказує математична ймовірність.

– номери, які випадають набагато частіше, ніж це наказує математична ймовірність. Grand Martingale (Гранд мартінгейл) – варіант системи Мартінгейла, згідно з яким гравець подвоює і додає одиницю до ставки після кожного програшу.

– варіант системи Мартінгейла, згідно з яким гравець подвоює і додає одиницю до ставки після кожного програшу. High Bet (ставка на великі числа) – ставка на великі числа (19 – 36).

– ставка на великі числа (19 – 36). High Roller (хайроллер) – гравець, який робить найбільші ставки.

– гравець, який робить найбільші ставки. Hoca (хока) – гра, попередниця рулетки.

– гра, попередниця рулетки. House Edge (перевага казино) – перевага, якою володіє казино в кожній ставці гравця.

– перевага, якою володіє казино в кожній ставці гравця. Inside Bet (внутрішні ставки) – ставки на конкретний номер або невелику групу чисел.

– ставки на конкретний номер або невелику групу чисел. Impair – ставка на непарне у французькій рулетці.

– ставка на непарне у французькій рулетці. Labouchère Betting System (система ставок Лабушера ) – варіант системи ставок зі скасуванням. Гравець вибирає довільну послідовність цифр і робить ставки на перший і останній номери послідовності. У разі виграшу, номери викреслюються, а в разі поразки – приписуються до послідовності.

) – варіант системи ставок зі скасуванням. Гравець вибирає довільну послідовність цифр і робить ставки на перший і останній номери послідовності. У разі виграшу, номери викреслюються, а в разі поразки – приписуються до послідовності. Layout (макет) – дизайн ігрового столу, на якому позначені всі можливі варіанти ставок.

– дизайн ігрового столу, на якому позначені всі можливі варіанти ставок. Line Bet (ставка на лінію) – ставка на 6 номерів (2 ряди по 3 номери).

– ставка на 6 номерів (2 ряди по 3 номери). Low Bet (ставка на малі числа) – ставка на малі числа (1 – 18).

– ставка на малі числа (1 – 18). Low Roller (лоуроллер) – гравець, що робить ставки на невеликі гроші.

– гравець, що робить ставки на невеликі гроші. Manque – ставка на малі числа у французькій рулетці.

– ставка на малі числа у французькій рулетці. Martingale Betting System (система ставок Мартінгейла) – варіант системи ставок з подвоєнням. Гравець подвоює ставку після кожної поразки.

– варіант системи ставок з подвоєнням. Гравець подвоює ставку після кожної поразки. Money Management (грошовий менеджмент) – методи і стратегії, які використовує гравець для збільшення банкролла.

– методи і стратегії, які використовує гравець для збільшення банкролла. Money Plays (гра на гроші) – попередження дилера про те, що гравець робить ставку готівкою, а не чіпами.

– попередження дилера про те, що гравець робить ставку готівкою, а не чіпами. Negative Expectation (негативне очікування) – очікувані втрати від азартних ігор протягом тривалого проміжку часу пов'язані з перевагою казино, яке гарантує, що в кінцевому підсумку, казино все одно залишиться в плюсі.

– очікувані втрати від азартних ігор протягом тривалого проміжку часу пов'язані з перевагою казино, яке гарантує, що в кінцевому підсумку, казино все одно залишиться в плюсі. Negative Progression (негативна прогресія) – будь-яка система ставок, яка наказує збільшувати ставки після програшу.

– будь-яка система ставок, яка наказує збільшувати ставки після програшу. No Action (бездіяльність) – попередження дилера, що даний спін не рахується і казино виплачувати виграші не буде.

– попередження дилера, що даний спін не рахується і казино виплачувати виграші не буде. Noir – ставка на чорне у французькій рулетці.

– ставка на чорне у французькій рулетці. Odd Bet (ставка на непарні) – ставка на непарні номери.

– ставка на непарні номери. Odds (коефіцієнти/шанси) – ймовірність того, що та чи інша подія відбудеться.

– ймовірність того, що та чи інша подія відбудеться. Outside Bet (зовнішні ставки) – ставки на великі групи чисел з коефіцієнтами виплати 1 до 1 або 2 до 1.

– ставки на великі групи чисел з коефіцієнтами виплати 1 до 1 або 2 до 1. Paddle (лопатка) – інструмент для передачі готівки.

– інструмент для передачі готівки. Pair – ставка на парні номери у французькій рулетці.

– ставка на парні номери у французькій рулетці. Parlay (парлай) – гравець подвоює ставку на наступний спін.

– гравець подвоює ставку на наступний спін. Passe – ставка на великі числа у французькій рулетці.

– ставка на великі числа у французькій рулетці. Pinching (пінчінг) – коли гравець незаконно знімає свої фішки після оголошення результату.

– коли гравець незаконно знімає свої фішки після оголошення результату. Pit (піт) – область казино з декількох ігрових столів.

– область казино з декількох ігрових столів. Player-Clocking (розгін) – гравець запам'ятовує ставки і стратегії виграючих гравців, щоб надалі ефективно застосувати стратегію "Хамелеон".

– гравець запам'ятовує ставки і стратегії виграючих гравців, щоб надалі ефективно застосувати стратегію "Хамелеон". Positive Progression (позитивна прогресія) – система ставок, згідно з якою гравець збільшує ставку після кожного виграшу.

– система ставок, згідно з якою гравець збільшує ставку після кожного виграшу. Premiere (прем'єр) – перша група з 12 номерів в ставках на дюжину.

– перша група з 12 номерів в ставках на дюжину. Quarter Bet (чверть) – ставка на чотири номери. Чіпи розміщуються на перетині номерів.

– ставка на чотири номери. Чіпи розміщуються на перетині номерів. Red Bet (ставка на червоне) – ставка на всі червоні номери.

– ставка на всі червоні номери. Reverse-Martingale Betting System (зворотний Мартінгейл) – гравець подвоює ставки після кожної перемоги (а не програшу).

– гравець подвоює ставки після кожної перемоги (а не програшу). Rouge – ставка на червоне у французькій рулетці.

– ставка на червоне у французькій рулетці. Roulette Ball (кулька для рулетки) – кулька, яка падає на обертове колесо і визначає виграшний номер.

– кулька, яка падає на обертове колесо і визначає виграшний номер. Roulette Table (стіл для рулетки) – стіл з колесом для рулетки і спеціально розкресленою областю столу для ставок.

– стіл з колесом для рулетки і спеціально розкресленою областю столу для ставок. Section Shooting (шутінг) – коли кулька розташована у певній частині колеса.

– коли кулька розташована у певній частині колеса. Section Slicing (слайсинг) – поділ колеса рулетки на кілька секторів, з метою відстеження виграшних номерів і, відповідно, виключення можливості шахрайства.

– поділ колеса рулетки на кілька секторів, з метою відстеження виграшних номерів і, відповідно, виключення можливості шахрайства. Session (сесія) – час, який витрачає гравець на рулетку без перерви.

– час, який витрачає гравець на рулетку без перерви. Session Stake (частка сесії) – частина банкролла, яку гравець ставить за час однієї сесії.

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Покер

Назва класу карткових ігор, об'єднаних загальним рейтингом карткових комбінацій. Це найпопулярніша карткова гра, мета якої – виграти ставки, зібравши якомога вищу покерну комбінацію, використовуючи 4, 2, або 5 карт, або змусивши всіх суперників припинити брати участь в грі. Гра йде з повністю або частково закритими картами.

Незважаючи на прості правила, покер – дуже цікава динамічна гра, що поєднує в собі математичний розрахунок і психологію.



Термінологія покеру / Фото unsplash

Ante (Анте) – обов'язкова ставка, яку гравець повинен внести в банк перед початком гри.

– обов'язкова ставка, яку гравець повинен внести в банк перед початком гри. All-In (олл-ін) – гравець ставить всі свої фішки.

– гравець ставить всі свої фішки. Bet (Бет) – ставка. Зробити ставку. Додавання фішок в банк по ходу гри.

– ставка. Зробити ставку. Додавання фішок в банк по ходу гри. Bet the Pot – робити ставку рівну сумі банку.

– робити ставку рівну сумі банку. Blind (Блайнд) – ставка втемну, сліпа ставка. Гравці, що сидять, зліва від дилера, які починають дію в першому колі торгівлі, перед будь-якою першою здачею карт зобов'язані ставити блайнд.

– ставка втемну, сліпа ставка. Гравці, що сидять, зліва від дилера, які починають дію в першому колі торгівлі, перед будь-якою першою здачею карт зобов'язані ставити блайнд. Blank (Бланк) – марна карта, тобто не має пари і не підходить по масті.

– марна карта, тобто не має пари і не підходить по масті. Bluff (Блеф) – ставка на слабкій карті в розрахунку на падіння інших гравців, які повірять, що ви маєте руку краще, ніж у нього.

– ставка на слабкій карті в розрахунку на падіння інших гравців, які повірять, що ви маєте руку краще, ніж у нього. Button (Баттон) – фішка дилера. Невеликий круглий диск, який вказує черговість здачі і першого слова в торгівлі.

– фішка дилера. Невеликий круглий диск, який вказує черговість здачі і першого слова в торгівлі. Buy-In (Бай-ін) – мінімальна сума грошей, необхідна для вступу в гру.

– мінімальна сума грошей, необхідна для вступу в гру. Call (Колл) – зрівняти ставку. Зробити ставку, рівну ставці останнього гравця.

– зрівняти ставку. Зробити ставку, рівну ставці останнього гравця. Cash (Кеш) – гроші, фішки.

– гроші, фішки. Check (Чек) – пас, пропустити хід. Заявка в торгах, що дозволяє гравцеві продовжити гру, не роблячи ставку, якщо до нього не було зроблено ставок.

– пас, пропустити хід. Заявка в торгах, що дозволяє гравцеві продовжити гру, не роблячи ставку, якщо до нього не було зроблено ставок. Chop (Чоп) – "розділити банк". Повернення сліпих ставок гравцям, якщо ніхто з гравців не вступив в торги.

– "розділити банк". Повернення сліпих ставок гравцям, якщо ніхто з гравців не вступив в торги. Dealer (Дилер) – ведучий гри: той, хто тримає карти, видає виграш і стежить за грою.

– ведучий гри: той, хто тримає карти, видає виграш і стежить за грою. Flop (Флоп) – три карти, що викладаються у відкриту на столі, а також наступний за цим раунд торгівлі.

– три карти, що викладаються у відкриту на столі, а також наступний за цим раунд торгівлі. Flush (Флеш) – будь-які п'ять карт однієї масті.

– будь-які п'ять карт однієї масті. Fold (Фолд) – скидати карти, здаватися.

– скидати карти, здаватися. Full House (Фул-хауз) – повний будинок. Одна з сильних ігрових комбінацій, при якій гравець має на руках будь-які три карти одного номіналу плюс будь-які дві карти іншого номіналу.

– повний будинок. Одна з сильних ігрових комбінацій, при якій гравець має на руках будь-які три карти одного номіналу плюс будь-які дві карти іншого номіналу. Hand (Хенд ) – рука. Краща комбінація гравця з п'яти карт.

) – рука. Краща комбінація гравця з п'яти карт. High Limit (Хай-ліміт) – високий ліміт. Ігри з високими сумами ставок.

– високий ліміт. Ігри з високими сумами ставок. Hi-Lo (Хай-лоу) – ігри з поділом виграшу.

– ігри з поділом виграшу. Hold'em (Холдем) – термін відомий також як Техаський Холдем. Різновид покеру, в якому кожен гравець отримує дві закриті карти, а п'ять загальних карт здаються на стіл у відкриту. Сила руки гравця визначається найкращою п'ятикартковою комбінацією, яку можна скласти з семи карт: п'яти відкритих і двох закритих.

– термін відомий також як Техаський Холдем. Різновид покеру, в якому кожен гравець отримує дві закриті карти, а п'ять загальних карт здаються на стіл у відкриту. Сила руки гравця визначається найкращою п'ятикартковою комбінацією, яку можна скласти з семи карт: п'яти відкритих і двох закритих. Main pot (Мейн пот) – основний банк. Всі інші ставки йдуть у другорядні банки і оскаржуються серед решти гравців. Таке трапляється, коли один або кілька гравців ставить ва-банк.

– основний банк. Всі інші ставки йдуть у другорядні банки і оскаржуються серед решти гравців. Таке трапляється, коли один або кілька гравців ставить ва-банк. Make (Мейк) – тасувати колоду.

– тасувати колоду. Maniac (Маніяк) – агресивний гравець, який грає в кілька рук.

– агресивний гравець, який грає в кілька рук. Maverick (Меверік) – назва Королеви і Валета в комбінації однієї або різних мастей.

– назва Королеви і Валета в комбінації однієї або різних мастей. Meet (Міт) – прийняти ставку.

– прийняти ставку. Muck (Мак) – відіграні карти, скидати карти.

– відіграні карти, скидати карти. Minimum Buy-In (Мінімум бай-ін) – мінімальна сума грошей, яка необхідна для початку гри.

– мінімальна сума грошей, яка необхідна для початку гри. Monster (Монстр) – виключно сильна рука, яка виграє банк майже напевно. Монстр в турнірі – гравець, який починає збирати фішки після того, як зробив невелику ставку.

– виключно сильна рука, яка виграє банк майже напевно. Монстр в турнірі – гравець, який починає збирати фішки після того, як зробив невелику ставку. No Limit (Ноу ліміт) – безлімітний покер. Гра без обмежень на розмір ставки, в якій гравці можуть ставити скільки завгодно фішок в будь-якому колі торгівлі.

– безлімітний покер. Гра без обмежень на розмір ставки, в якій гравці можуть ставити скільки завгодно фішок в будь-якому колі торгівлі. Out (Аут) – карти, здатні поліпшити комбінацію і ще не вийшли з гри.

– карти, здатні поліпшити комбінацію і ще не вийшли з гри. Open (Опен) – зробити першу ставку.

– зробити першу ставку. Open Card (Опен кард) – відкрита карта.

– відкрита карта. Paints (Пейнтс) – картинки. Валет, Дама і Король.

– картинки. Валет, Дама і Король. Pair (Пара) – дві карти одного рангу або номіналу.

– дві карти одного рангу або номіналу. Pass (Пас) – заявка в торгах, означає відмову від боротьби за банк. Пропустити хід.

– заявка в торгах, означає відмову від боротьби за банк. Пропустити хід. Pay Off (Перевірити) – зрівняти ставку гравця в останньому колі торгівлі, коли є ймовірність того, що ваша рука – найкраща.

– зрівняти ставку гравця в останньому колі торгівлі, коли є ймовірність того, що ваша рука – найкраща. Pocket (Кишеня) – закриті карти.

– закриті карти. Pot (Пот) – банк, сума ставок на кону – гроші в центрі столу.

– банк, сума ставок на кону – гроші в центрі столу. Pot Limit (Пот-ліміт) – обмеження на величину ставки: не більше банку.

– обмеження на величину ставки: не більше банку. Put Down (Пут даун) – скинути руку.

– скинути руку. Raise (Рейз) – підвищення ставки. Підняти, збільшити попередню ставку.

– підвищення ставки. Підняти, збільшити попередню ставку. Re-raise (Ререй) – перепідняти ставку.

– перепідняти ставку. River (Рівер) – останньою здається карта прикупу.

– останньою здається карта прикупу. Royal Flush (Роял флеш) – Королівський флеш. Високий стрейт з Тузом (Туз, Король, Дама, Валет, Десятка) однієї масті. Це можлива найкраща комбінація в покері.

– Королівський флеш. Високий стрейт з Тузом (Туз, Король, Дама, Валет, Десятка) однієї масті. Це можлива найкраща комбінація в покері. Rush (Раш) – смуга виграшів, гравець знімає банк за банком.

– смуга виграшів, гравець знімає банк за банком. Scoop (Скупий ) – виграти весь банк.

) – виграти весь банк. Set (Сет) – три карти однакового номіналу, з яких дві у закритій руці, а одна на флопі.

– три карти однакового номіналу, з яких дві у закритій руці, а одна на флопі. Seven Card Stud (семикартковий Стад) – різновид стад-покеру, в якому у кожного з гравців по 7 карт, три з яких закриті і 4 відкриті.

– різновид стад-покеру, в якому у кожного з гравців по 7 карт, три з яких закриті і 4 відкриті. Straddle (Страдл ) – сліпа ставка, яка в два рази більше звичайної великої ставки наосліп (також позначає гравця, який може підняти ставки, коли торги переходять до нього).

) – сліпа ставка, яка в два рази більше звичайної великої ставки наосліп (також позначає гравця, який може підняти ставки, коли торги переходять до нього). Straight (Стріт) – послідовність з п'яти різномастих карт.

– послідовність з п'яти різномастих карт. Straight Flush (Стріт флеш) – будь-які п'ять карт однієї масті.

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