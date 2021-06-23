З підручних засобів: таєць підкорює мережу кумедними косплеями на популярних персонажів

Усі ми звикли думати, що для косплею потрібний відповідний одяг, грим та аксесуари, аби образ вийшов справді вдалим. Але Ануча "Ча" Саенгчат з Бангкоку руйнує цей стереотип.
Він відтворює образи різноманітних персонажів за допомогою підручних засобів, які є вдома у більшості з нас. У хід йде їжа, кухонне приладдя, електричні пристрої, повсякденний одяг, фарби, котяча шерсть та багато іншого. Як не дивно, з такого набору інструментів виходять дуже смішні образи, які підкорюють користувачів мережі.
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