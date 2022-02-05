Талановита дівчина пошила сукню-кольчугу з понад 2 тисяч монет: фото виробу
Джерело:laughingsquid
Американська блогерка знайшла цікаве застосування мідним одноцентовим монетам, які вона збирала протягом певного часу. Дівчина поділилася зі своїми підписниками, як створила кольчужне плаття повністю з копійок.
Відома майстриня-блогерка Кресент Шей показала своїм підписникам, як вона створила ефектну сукню з мідних пенні. За словами дівчини, коктейльне вбрання з монет потребувало багато часу та зусиль для пошиття.
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Щоб пошити блискучу кольчужну сукню, Шей довгий час збирала одноцентові монети. Усі вони пішли на імпровізовану тканину. На незвичне вбрання дівчина витратила 2652 пенні (або ж понад 750 гривень монетками).
Кресент пошила сукню з понад 2 тисяч монет: дивіться відео
Що відомо про дівчинуКресент – вправна майстриня-швачка, яка полюбляє створювати нетипові образи з неочікуваних речей. Вона знімає відео про пошиття незвичайних суконь з тканини та підручних речей. Її роботи користуються шаленим успіхом – блогерка має тікток-, ютуб- та інстаграм-акаунти, де на неї підписалося сумарно понад 6 мільйонів фоловерів.
Спочатку дівчина зробила верх сукні – перед створенням тканини з монеток вона ретельно очистила копійки та зробила в них дірочки.
Шей нанизувала пенні на нитки та створювала імпровізовану кольчугу, яка має обтягувати тіло. Потім Кресент з’єднала верх плаття та ліф – і отримала ефектну мідні сукню, яка складається повністю з монет.
На додачу дівчина зробила невеликий аксесуар – сережки з монет, які ідеально пасують до вбрання. В результаті Шей отримала неймовірну сукню, яка переливається у світлі та вражає своєю оригінальністю.
Сукня з монет / Фото з інстаграму Кресент Шей
Сукня з монет / Фото з інстаграму Кресент Шей