Известная мастер-блогерша Кресент Шей показала своим подписчикам, как она создала эффектное платье из медных пенни. По словам девушки, коктейльные наряды из монет потребовали много времени и усилий для пошива.

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Чтобы сшить блестящее кольчужное платье, Шэй долгое время собирала одноцентовые монеты. Все они пошли на импровизированную ткань. На необычный наряд девушка потратила 2652 пенни (или более 750 гривен монетками).

Кресент сшила платье из более 2 тысяч монет: смотрите видео

Что известно о девушке

Кресент – искусная мастер-швея, которая любит создавать нетипичные образы из неожиданных вещей. Она снимает видео о пошиве необычных платьев из ткани и подручных вещей. Ее работы пользуются безумным успехом – у блогерши есть тикток-, ютуб- и инстаграм-аккаунты, где на нее подписалось суммарно более 6 миллионов фолловеров.

Сначала девушка сделала верх платье – перед созданием ткани из монеток тщательно очистила копейки и сделала в них дырочки.

Шей нанизывала пенни на нити и создавала импровизированную кольчугу, обтягивающую тело. Затем Кресент соединила верх платье и лиф – и получила эффектное медное платье, состоящее полностью из монет.

Вдобавок девушка сделала небольшой аксессуар – серьги из монет, которые идеально подходят к наряду. В результате Шей получила невероятное платье, которое переливается на свету и поражает своей оригинальностью.

Платье из монет / Фото из инстаграма Кресент Шей

Платье из монет / Фото из инстаграма Кресент Шей