Деніела Редкліффа, виконавця відомої ролі хлопчика-чарівника Гаррі Поттера, не щодня можна побачити напівоголеного з розкішним макіяжем і у комірі з пір'я. Проте третій сезон комедійного серіалу "Чудотворці" дає змогу шанувальникам актора побачити, як він неймовірно справляється з дивними речами.

За словами авторів серіалу, сам Деніел в захваті від цієї сцени. Заради неї він довго займався з хореографом й тренувався у вільний від роботи час.

Це не вимагало жодних переконливих доказів. Деніел був в захваті від ідеї танцювальної сцени, як тільки ми запропонували це йому. Він розробив танець з хореографом і багато практикував його у вільний час, і, очевидно, його важка праця окупилася, тому що вийшло приголомшливо,

– розповіли шоураннери серіалу Деніел Мірік і Роберт Педнік.

Що відомо про серіал "Чудотворці" Американський комедійний серіал-антологія, заснований на новелі What in God's Name і на оповіданні Revolution сценариста Саймона Річа. Прем'єра відбулася 12 лютого 2019 року. Головні ролі зіграли популярні актори Деніел Редкліфф та Стів Бушемі.



За сюжетом Крейг (Деніел Редкліфф), ангел нижчої ланки з відділу обробки і виконання молитов, і Елайза (Джеральдін Вісванатхан), його нова напарниця, працюють в компанії Heaven Inc. Їх бос, Бог (Стів Бушемі), в основному зайнятий лише своїми хобі. Коли він вирішує знищити Землю, у Крейга і Елайзи є лише два тижні, щоб врятувати планету, виконавши одну з найбільш неможливих молитов – допомогти двом невпевненим і закоханим людям побудувати стосунки.

