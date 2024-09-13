Повністю з Lego: знаменитий суперкар McLaren відтворили в натуральну величину

На британському автодромі Сільверстоун презентували копію суперкара McLaren P1 у натуральну величину. Машина була виготовлена з конструктора Lego.

Відомо, що над проєктом працювали 23 інженери McLaren та Lego.

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Що відомо про виготовлення копії машини

Загалом, на розробку та збирання авто потратили 8300 годин s 342 000 деталей Lego Technic 393 різних видів. Мало того, спеціально для копії McLaren P1 довелося створити 11 унікальних деталей.

Купе McLaren P1 відтворили до найменших деталей:

він має кермо,

сидіння,

йому навіть підібрали фірмовий помаранчевий колір.

Примітно, що копія McLaren на 175 кілограма легша за оригінал – важить 1220 кілограмів.

Вражає! Іграшковий суперкар McLaren здатен самостійно пересуватися. Він отримав вісім (це символізує двигун V8) блоків електромоторів Lego Technic. У кожному з них по 96 невеликих моторів, тобто їх загальна кількість — 768.

Максимальна швидкість McLaren P1 з Lego становить 64 кілометрів на годину. Пілот команди McLaren у "Формулі-1" сів за кермо авто і проїхав на ньому коло по автодрому.

Довідка. McLaren P1 Spider створено в єдиному екземплярі на замовлення неназваного колекціонера. Гіперкар оснащений 916-сильною установкою і здатний розвивати швидкість 350 кілометрів на годину.

Пілот команди McLaren сів за кермо авто з Lego: дивіться відео