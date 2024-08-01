Аплодували всі пасажири: стюард "Укрзалізниці" довів пасажирів до сміху

Стюард в одному з потягів "Укрзалізниці" здивував і розсмішив пасажирів своєю акторською майстерністю. Сталося це у потязі "Інтерсіті", який прямував з Рівного до Києва.

На оприлюднених кадрах видно, що чоловік виразно проговорив свою прощальну промову, яка є обов'язковою для цього типу потягів, коли вони прибувають на кінцеву станцію.

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Відомо, що стюарда звати Артем. І стюарди зазвичай спокійним і дещо монотонним голосом оголошують зупинки й станції, до яких наближаються. Тому крапелька творчості та харизматичності Артема потішила людей. Українці зазначили, що це найкраще, що вони колись чули.

Промова стюарда: дивіться відео

На відео видно, як люди посміхаються і задоволені такою оптимістичною промовою попри втому, адже на годиннику вже 22 година вечора. Наприкінці промови стюарду аплодував увесь вагон.

У коментарях українці зацінили енергійний настрій бортпровідника і його виразне мовлення: