Аплодували всі пасажири: стюард "Укрзалізниці" довів пасажирів до сміху
Джерело:медіа "Радіо Трек"
Стюард в одному з потягів "Укрзалізниці" здивував і розсмішив пасажирів своєю акторською майстерністю. Сталося це у потязі "Інтерсіті", який прямував з Рівного до Києва.
На оприлюднених кадрах видно, що чоловік виразно проговорив свою прощальну промову, яка є обов'язковою для цього типу потягів, коли вони прибувають на кінцеву станцію.
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Відомо, що стюарда звати Артем. І стюарди зазвичай спокійним і дещо монотонним голосом оголошують зупинки й станції, до яких наближаються. Тому крапелька творчості та харизматичності Артема потішила людей. Українці зазначили, що це найкраще, що вони колись чули.
Промова стюарда: дивіться відео
На відео видно, як люди посміхаються і задоволені такою оптимістичною промовою попри втому, адже на годиннику вже 22 година вечора. Наприкінці промови стюарду аплодував увесь вагон.
У коментарях українці зацінили енергійний настрій бортпровідника і його виразне мовлення:
- "Передайте пану Артему, що якщо він колись озвучить якусь аудіокнигу, я залюбки послухаю!".
- "Стюарт Артем підняв всім настрій".
- "Наші як уміють, то вже прямо можуть! Талантище!".
- "Молодці. Гумор – це сила".
- "Супер, молодець, зробив заряд позитива". "Гарний тамада".