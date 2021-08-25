Стоячи на руках: серфінгіст виконує неймовірні трюки на дошці – захопливі відео

Канадець Тейлор Джозеф, який наразі мешкає у Мексиці, підкорив мережу складними трюками на дошці для серфінгу. Показуючи неймовірні вміння свого тіла, він доводить, що немає нічого неможливого.

Найбільше Тейлор Джозеф відомий своєю стійкою на руках. У такому положенні йому вдається втримати баланс на дошці посеред неспокійних океанських хвиль. Чоловік може протриматися так до 15 секунд.

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Виконувати свій фірмовий трюк серфінгіст починає, стоячи на ногах. Потім від швидко присідає, ставить на дошку руки і підіймає ноги догори.

Тейлор розповів, що займається серфінгом близько 4 років, і 3 з них йому знадобилося на те, щоб навчитися досконало стояти на руках посеред океану. Спершу він виконував цей трюк на скейтборді, а потім перейшов на серф.



Тейлор Джозеф виконує вражаючі трюки / Фото з інстаграму handstandsurfer

Щоб досягнути того, що він вміє зараз, чоловікові довелося багато тренуватися. Розвинути координацію та баланс йому допомогли вправи з власною вагою та йога.

Серфінг у стійці на руках – це екстремальне завдання для сили та рівноваги. Руки втомлюються швидше ніж ноги, тому я не можу займатися цим занадто багато. З роками я навчився зберігати енергію, щоб робити більше стійок на руках за одну серфінг-сесію,

– розповів Тейлор Джозеф.

Користувачі мережі захоплюються фізичною підготовкою Тейлора і залишають під його фото та відео багато коментарів:

"Цей хлопець не з нашої планети. Неймовірно";

"Йому потрібно на Олімпійські ігри. Він точно виграє золоту медаль";

"Серйозно, як ти це робиш?";

"Як таке можливо?";

"Це легендарно".

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