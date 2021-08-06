Стівен Кінг планує написати роман про коронавірус

Пандемія Covid-19 сколихнула весь світ, і прямо чи опосередковано стала темою для багатьох фільмів, серіалів та літературних творів. Про свої плани написати роман про коронавірус розповів і письменник Стівен Кінг, відомий як "Король жахів".

У вівторок, 3 серпня, письменник взяв участь у шоу The View з популярною американською телеведучою та акторкою Вупі Голдберг. На ньому Стівен Кінг представив свою нову книгу під назвою "Біллі Саммерс", яка вийшла у продаж того ж дня, а також поділився найближчими творчими планами.

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Зокрема Стівен Кінг розповів, що пандемія дещо повпливала на зміст його нового роману. Зокрема, він переніс події книги з 2020 на 2019 рік для більшої правдивості. За сюжетом його герої вирушали у круїз, але в реальному житті у 2020 році вони не змогли б цього зробити через епідемію.

Окрім того, письменник розказав, що хотів би написати цілий роман про нинішню пандемію.

Я хочу написати книгу, яка буде присвячена безпосередньо коронавірусу. Я хочу взяти події 2020 року і подивитися, як вони покажуть себе у книзі. Це буде важко,

– поділився планами Стівен Кінг.

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До слова, на початку пандемії події роману "Протистояння" Стівена Кінга вже пов'язували з коронавірусом. Але письменник заперечив ці припущення. "Ні, коронавірус не схожий на "Протистояння". Це не так серйозно. Зберігайте спокій і дотримуйтеся заходів безпеки", – написав він у твітері.