Стілець з барахолки виявився творінням відомого художника: його продали за 21 тисячу доларів

Мешканка Великої Британії знайшла у комісійному магазині цікавий стілець і вирішила його придбати. Це було вірним вибором, адже через рік вона продала його у тисячі разів дорожче.

Дерев'яний стілець з плетеними елементами обійшовся жінці трохи менше ніж у 7 доларів (200 гривень). Вона купила його на початку минулого року, а вже 25 січня він пішов з молотка на аукціоні Sworders за 21 874 долари (634 081 гривня).

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Жінка розповіла, що коли вона принесла покупку додому, придивилася до неї уважніше. Їй здалося, що це може бути щось цікавіше ніж звичайний стілець.

Стілець з барахолки виявився творінням Віденського Сецесіону / Фото Sworders

Вона сфотографувала його та надіслала знімки в музей Вікторії та Альберта, але їй не відповіли. Тоді британка звернулася до спеціаліста з дизайну аукціонного дому Sworders Джона Блека. Експерт був приємно здивований, коли побачив знайомий, але дуже рідкісний дизайн.

Аукціоніст здогадався, що це за стілець, але вирішив поговорити зі спеціалістом з Віденського Сецесіону доктором Крістіаном Вітт-Деррінгом. Він підтвердив здогадки та похвалив зразок за хороший стан.

7-доларовий стілець з барахолки виявився творінням австрійського художника Коломана Мозера 1902 року. Він є яскравим прикладом надбань Віденського Сецесіону. Автор був викладачем Віденської школи прикладного мистецтва і створив стілець як сучасну інтерпретацію традиційних для 18-го століття стільців зі сходинками.

Аналогічний зразок творчості Мозер у грудні 2019 року купили на аукціоні Christie's у Нью-Йорку за 22 000 доларів (637 000 гривень). Щойно проданий стілець хоч не перевершив цієї ціни, але максимально до неї наблизився.

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