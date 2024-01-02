Дівчина розповіла представникам лотереї Північної Кароліни, що не вірила, що справді виграла.

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Виграшний білет дівчині подарував дідусь. Після виграшу вона одразу зателефонувала своєму дідусі.

Мені здається, я був у шоці. Я не вірила, що справді виграла. Я не вірила, що справді виграла,

– сказала вона.



Старшокласниця з Північної Кароліни, зірвала джекпот / Фото NC Lottery

У підсумку дівчина отримала трохи менше ніж 180 тисяч доларів з джекпоту у 250 000 доларів.

Чи отримала дівчина приз

На щастя їй виповнилось 18 років за кілька місяців до розіграшу. Старшокласниця із Кароліни планує використати призові гроші на заощадження та навчання.

Раніше ми писали про 65-річного пенсіонера з Чернівців, якому наснився сон про виграш шаленого призу у лотерею. Зрештою, сон виявився віщим.