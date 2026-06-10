Пара з Нью-Йорка купила стару церкву 1872 року, щоб перетворити її на розкішний майданчик для весіль та урочистих подій, пише Mirror. Проте під час ремонту вони зіткнулися з містичною проблемою, яка налякала їх самих та користувачів мережі.

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Американці купили церкву з таємничою кімнатою

Лорен Гандерман та її партнер стали власниками колишньої пресвітеріанської церкви The Stately on Main у місті Вотервіль. Будівля має купу особливостей, які пара почала досліджувати одразу, як почала займатися цим проєктом. Особливо їхню увагу привернула "таємна" кімната, яка була схована десь під стелею.

Лорен опублікувала в Instagram відео, де запитала підписників: "Як, чорт забирай, нам потрапити в цю таємну кімнату?". Пара намагалася демонтувати дошки та оглянути простір за допомогою камер смартфонів, проте знайти вхід не вдалося.

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У підписі до відео Лорен додала: "Чергова спроба потрапити в таємну кімнату в моїй церкві 1872 року! У цьому відео ми намагаємося знайти її там, де зовні будівлі розташовані два вікна. Ми думали, що прохід через підлогу виведе нас туди, але знайшли лише… ще більше підлоги".

Пара купила церкву з таємничою кімнатою: дивіться відео

Пара навіть записала кілька відео, де показувала, як вони намагаються дістатися до кімнати й подивитися, що ж там приховано. Під час знімань у Лорен виникла думка, що таємна кімната – це органний зал і вікна могли бути забиті зсередини.

"Спойлер: після шквалу коментарів від експертів я дізналася, що ці вікна, ймовірно, були забиті зсередини в приміщенні з органом після його електрифікації. Але я не хочу чіпати труби, тому ми, можливо, ніколи не дізнаємося напевно!".

Що знаходиться у таємничій кімнаті церкви: дивіться відео

Як мережа відреагувала на містичну кімнату?

Попри логічне пояснення, багато хто в коментарях радить парі тікати від цього проєкту, бо кімната має моторошний вигляд. Ось що пишуть користувачі:

"Отже, ви купили стару церкву з забитою кімнатою… і першою думкою було, як туди потрапити? Саме там спить демон";

"Чекайте, ви купили стару церкву, знайшли повністю закрите, запечатане приміщення і ваша перша думка – як туди залізти? Ні, ні, ні… освятіть її та сподівайтеся, що те, що вони там забили, залишиться всередині";

"Спаліть це дотла, там очевидно привид";

"Відчувається як зав'язка до фільму жахів";

"Це точно як з фільму жахів кімната";

"Здається, вже навіть був фільм зі схожим сюжетом".

У коментарях також були й ті, хто був розчарований в історії, яку розтягнули на цілих три частини. Хтось навіть написав, що хоче відписатися від пари. Проте понад 75 тисяч підписників продовжують слідкувати за реалізацією проєкту.