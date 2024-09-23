Як пише Daily Star, реальна ціна дивану була у 40 разів більшою.

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Чому диван такий дорогий

Новий власник дивану припустив, що він може бути дизайнерським. Ймовірно його створив легендарний майстер Володимир Каган, предмети якого продаються за скаженими цінами.

Довідка. Володимир Каган – американський дизайнер меблів німецького походження, відомий своїми новаторськими та естетично привабливими меблями Він прославився унікальними органічними формами та плавними лініями, що гармонійно поєднували сучасність із комфортом. Меблі Кагана прикрашають колекції багатьох знаменитостей і музеїв, зокрема Музею сучасного мистецтва в Нью-Йорку.

Жінка провела своє розслідування в та побачила в інтернеті схожий диван Kagan за ціною у 20 000 доларів, тобто приблизно 825 тисяч гривень.



Жінка продала старий диван / Фото із соцмереж

Реакція соцмереж

Жюль поскаржилася на долю в соцмережі і її відео стало вірусним. Коментатори щосили висловлювали їй своє співчуття.

Я думаю, ти непогано впоралася, отримавши 500 доларів за старий вицвілий диван,

– підтримав її один із користувачів.