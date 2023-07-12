У ролику, який у тіктоці усього за 3 дні переглянули понад 67 мільйонів разів, Шейден Вокер нервово човгає ґанком будинку свого сусіда в Амарілло.

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На відео з камери дверного дзвінка чути як сусід питає в хлопця, чи щось сталося.

Привіт. Я просто хотів дізнатися, чи знаєш ти когось із дітей, років 11 або 12, можливо, тому що мені потрібні друзі. Мені дуже погано,

– сказав Вокер, дивлячись у землю.

Рей вказує хлопчику на будинок на вулиці, де мешкає декілька дітей.

"Вони мені більше не друзі, тому що вони – хулігани", – відповів Вокер.

Хлопчик запитує свого сусіда, чи має він дітей, і коли Рей каже йому, що у нього є 2-річний син, Шейден загоряється.

"Чудово. Я насправді… Я люблю 2-річних, якщо чесно. Це просто наймиліші діти", – каже він.

Хлопчик шукає друзів: дивіться відео

Пара вирішила допомогти

Після візиту пара вирішила організувати збір коштів на підтримку Вокера. Зібрані гроші будуть використані для придбання ігрової системи, шкільного одягу і, можливо, квитків до парку розваг. Вони швидко досягли своєї початкової мети, зібравши 7 000 доларів. Але на цьому вони не зупинилися і зібрали понад 37 тисяч доларів. Усі зібрані кошти будуть передані безпосередньо сім'ї Вокера.

Згодом пара повідомила, що хлопець подружився з командою SOLED OUT. Вони дозволили йому вибрати будь-яке взуття, що йому сподобалося, та пішли з ним у перукарню.

Дитина з командою SOLED OUT: дивіться відео