Ніби вогняний водоспад: мережу зачарувало рідкісне явище

У Йосемітському національному парку, що в американському штаті Каліфорнія, зафільмували рідкісне явище. Воно схоже на водоспад, але з вогню.

Відповідне відео з'явилося у мережі ще 22 лютого.

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Як таке можливо

Це явище є ілюзією, яку можна побачити лише від середини до кінця лютого кожного року у каліфорнійському парку. Як пояснюють науковці, це відбувається, коли сонце сідає під певним кутом, коли світло падає на водоспад, створюючи ефект горіння води.

На оприлюднених кадрах видно, як глядачі чекають біля оглядового майданчика, чекаючи на можливість побачити рідкісне явище. Згодом вода раптово починає світитися, наче її підпалили. Сяйво водоспаду, здається, стає темнішим у міру того, як сонце продовжує сідати.

Однак є деякі суворі критерії, яким необхідно відповідати, щоб "пожежа" сталася, зокрема:

Це дуже залежить від погоди, оскільки небо має бути кришталево чистим, щоб сонячне світло досягло води, повідомляє туристичний інформаційний сайт Yosemite.com. Під час сезону "пожеж" є дуже маленьке вікно можливостей, поки сонце сідає, для створення ілюзії, тому, якщо в цей час хмари закривають сонце, цього не станеться. Це також залежить від того, скільки води стікає зі скелі.

Ілюзія проявляється на повну силу лише тоді, коли у Хвощі достатньо води, щоб відбивати світло. Тому на землі завжди має бути трохи снігу, щоб вода надходила у водоспад. Але це також має поєднуватися з теплими умовами, щоб сніг танув достатньо та потрапляв у водоспад.

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