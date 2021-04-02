У США перекрили дорогу, щоб ведмедиця перевела ведмежат: миле відео

У американському штаті Коннектикут поліція перекрила проїжджу частину, коли помітила, що мама-ведмедиця намагається перевести через дорогу 4-ох ведмежат. Рух автомобілів зупинився в обох напрямках – всі спостерігали за кумедними звірятами.

Спочатку ведмедиця схопила одне ведмежа за холку, та понесла його через дорогу. Друге дитинча вирушило слідом за мамою, а ще двоє залишилися на узбіччі.

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Третє ведмежа самостійно перебігло через дорогу, коли побачило, що мама-ведмедиця та двоє його братів чи сестер вже перебралися та зникли за кущами. Четверте вирішило діяти по-іншому. Коли воно одне залишилося на узбіччі, ведмежа не вигадало нічого кращого, як вилізти на стовп, що стояв поруч.

Ведмедиця повернулася за своїм розбишакою, а слідом за нею прибігло ще одне ведмежа. Перевести через дорогу цих двох для мами виявилося непросто – щойно вона хапала когось одного, інший швидко біг у протилежному напрямку. З боку це виглядало так, немов ведмежата бавляться з мамою у квача.

Ведмедиця переводить ведмежат через дорогу: дивіться відео