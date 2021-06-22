Десятки метрів у довжину: у США надули гігантську мильну бульбашку – захопливе відео

Американець з міста Яхатс, що в Орегоні, надув величезну мильну бульбашку на місцевому пляжі. Це сталося ще у липні минулого року, але відео з'явилося у мережі кілька днів тому.

Бульбашка простягнулася на десятки метрів. Вона протрималася близько хвилини, а потім лопнула.

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Для створення бульбашки чоловік використовував спеціальні інструменти, подібні на вудочки для риболовлі. Також для того, аби видути бульбашку такого розміру на пляжі, необхідні відповідні умови. Того дня все склалося ідеально – температура, вітер і вологість сприяли успіху.

Це моя майже нескінченна бульбашка. Було неймовірно спостерігати за тим, як вона утворюється. Здавалося, що вона не закінчиться ніколи,

– розповів чоловік.

Це видовище й справді було захопливим. Гігантська бульбашка виблискувала та переливалася різними кольорами. На тлі морського пейзажу це виглядало дуже ефектно. Навіть те як вона лопнула було вражаюче красивим.

Гігантська мильна бульбашка: дивіться відео