У США вантажівка "загубила" ящики з пивом: поліція закликала водіїв не "допомагати" збирати його

В американському штаті Міссісіпі фура, яка займається перевезенням пива, "загубила" цінний вантаж. З невідомої причини задня частина вантажівки відкрилася і з неї почали випадати ящики з пивом.

Відповідні фото потрапили у мережу.

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На оприлюднених кадрах видно ящики пива, які лежать на дорозі. Очевидно, що водій фури не одразу помітив, що втрачає цінний вантаж. Через інцидент на дорозі поліція була змушена перекрити деякі вулиці.

Прохання скористатись іншим маршрутом,

– повідомили поліцейські.



Пиво на дорозі / Фото х (твітер) Oxford Police Dept

Також вони закликали водіїв не "допомагати" прибирати пиво з дороги. Це, очевидно, розчарувало чимало водіїв, адже банки з пивом були не скляні, а пластикові. Відповідно пиво, яке "загубилося", було ціле та майже не ушкоджене. Хіба що трошки збовтане.

"Ні, ти не можеш прийти допомогти "прибрати", – наголосила правоохоронці.