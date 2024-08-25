Соответствующие фото попали в сеть.

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На обнародованных кадрах видно ящики пива, которые лежат на дороге. Очевидно, что водитель фуры не сразу заметил, что теряет ценный груз. Из-за инцидента на дороге полиция была вынуждена перекрыть некоторые улицы.

Просьба воспользоваться другим маршрутом,

– сообщили полицейские.



Пиво на дороге / Фото х (твитер) Oxford Police Dept

Также они призвали водителей не "помогать" убирать пиво с дороги. Это, очевидно, разочаровало немало водителей, ведь банки с пивом были не стеклянные, а пластиковые. Соответственно пиво, которое "потерялось", было целое и почти не повреждено. Разве что немножко взболтанное.

"Нет, ты не можешь прийти помочь "убрать", – подчеркнула правоохранители.