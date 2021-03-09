У США чоловік вкрав з магазину конструктори Lego на 7,5 тисяч доларів

Американець з міста Тигард вкрав з магазину Lego 25 наборів конструкторів. Його затримала поліція.

Загалом 40-річний Натаніель Ніксон вкрав конструктори Lego на суму 7,5 тисяч доларів (207 тисяч гривень). Чоловіка, який перевозив коробки поруч з лісом неподалік торговельного центру Washington Square Mall, помітив водій автобуса. Він запідозрив, що тут щось не так, і викликав поліцію.

Читайте також У німецькій в'язниці за день замінили 600 замків через помилку стажера

Правоохоронці прибули на місце та затримали чоловіка з 25-ма коробками. Магнітні замки, що встановлюють на кожну коробку, були зрізані. Вони зв'язалися з працівниками магазину, які підтвердили, що ці набори справді зникли з полиць. Після затримання зловмисника усі вкрадені конструктори повернули до торговельного центру.



Вкрадені конструктори вилучили та повернули до магазину / Фото Tigard Police

Злочинець так і не зізнався, навіщо йому знадобилося стільки іграшкових конструкторів. Поліцейські припускають, що чоловік планував їх продати. Його звинувачують у крадіжці першого ступеня, а також у зберіганні інструментів для крадіжок.