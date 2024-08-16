Чоловік отримав рахунок на 2,5 мільйона доларів, поки був у комі

У США чоловік провів у комі 6 місяців, але коли прокинувся, на нього чекав неприємний сюрприз. Йому виставили рахунок на 2,5 мільйона доларів.

Як зазначив чоловік, він перебував у комі після того, як потрапив у ДТП.

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Внаслідок аварії він отримав важку черепно-мозкову травму, колапс легень та мав інші ускладнення. Однак після пів року коми він прокинувся, чим шокував медсестру.

Коли я зустрівся поглядом із черговою медсестрою і запитав, чи можу я скористатися туалетом, вона розплакалася і вибігла з палати. Але потім повернулася через кілька хвилин, щоб перепросити і пояснити, що останні шість місяців я перебував у комі через дуже важку черепно-мозкову травму,

– розповів чоловік.

Неприємний сюрприз

Однак після того, як чоловік вийшов з коми, йому виставили рахунок за лікування в розмірі 2,5 мільйона доларів. Він створив сторінку на GoFundMe, щоб зібрати гроші. Також йому допомагав адвокат.

"Мій адвокат чудово впорався, домігшись того, щоб все було оплачено. Я був радий, коли він сказав мені, що все вийшло", – додав чоловік.

Річ у тім, що поки чоловік був у комі, його батько наклав на себе руки. Він не зміг впоратися з усім, що відбувається.