Все тому, що люди часто засинають саме у громадському транспорті, навіть якщо мають проблеми зі сном. "Спальний автобус" з 2021 року пропонує 76-кілометрову мандрівку та відповідно 5 годин сну.

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Що входить у вартість квитка

Автор цих турів Кеннет Конг пояснив, що раніше побачив допис свого товариша у соцмережах. Той скаржився, що відчуває напруженість через роботу і має безсоння. Єдиним місцем, де йому вдавалося розслабитися та подрімати, був автобус. "Його публікація надихнула нас на створення туру, який дозволяє пасажирам просто спати в автобусі", – зазначив Конг.

Зверніть увагу! Пасажирам туру видають маску для сну та беруші. Квитки коштують від 13 до 51 доларів, залежно від місця – на верхньому чи нижньому поверсі.

"Було цікавіше, ніж я очікував"

Перший "Спальний автобусний тур" мав шалений попит – квитки на нього продали дуже швидко. Деякі пасажири прихопили у мандрівку власні ковдри та змінне взуття, були й ті, хто приніс із собою дорожні подушки.

25-річний Енсон пояснив, що вирішив скористатися туром, бо страждає через безсоння. "Я тут, аби спробувати виспатися", – наголоси він. Врешті, поїздка здалася чоловіку "цікавішою, ніж він очікував".

Інший пасажир, Марко Юнг, приєднався до туру, бо зазвичай засинає під час міжміських автобусних поїздок. Він підкреслив, що це була "чудова можливість" трохи поспати.

Чому людей "заколисує" автобус

На думку докторки Ширлі Лі, головного дослідника клініки та лабораторії дослідження сну при університеті Гонконгу, схильність засинати у громадському транспорті — це своєрідна обумовленість. "Люди у Гонконзі не мають достатньо часу для сну", – зауважила жінка. "Ось чому нам доводиться використовувати інший час для сну. Деякі люди можуть асоціювати громадський транспорт зі сном. І саме тому їм було легше заснути в автобусі", – підсумувала вона.