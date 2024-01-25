Сова, жайворонок чи голуб: психологічний тест визначить ваш найкращий час доби

14:10

Кожна людина має свій внутрішній біологічний годинник, який визначає, коли ми найбільш активні, продуктивні та емоційно збалансовані. Деякі з нас – "жайворонки", які відчувають приплив енергії вранці, інші – "сови", які оживають ввечері, а є й такі, хто максимально продуктивні в середині дня, – "голуби".