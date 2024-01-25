Сова, жайворонок чи голуб: психологічний тест визначить ваш найкращий час доби

25 січня 2024, 14:10
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Кожна людина має свій внутрішній біологічний годинник, який визначає, коли ми найбільш активні, продуктивні та емоційно збалансовані. Деякі з нас – "жайворонки", які відчувають приплив енергії вранці, інші – "сови", які оживають ввечері, а є й такі, хто максимально продуктивні в середині дня, – "голуби".

Тест від 24 Каналу допоможе вам з'ясувати, до якої категорії ви належите.

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Для проходження тесту уважно подивіться на картинку, яка ілюструє різні часи доби. Оберіть птаха, який найбільше резонує з вашим внутрішнім станом.


Психологічний тест за картинкою / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

Розшифровка результатів

  1. Жайворонок: Якщо ви відчуваєте себе найбільш енергійними та продуктивними вранці, ви – жайворонок. Ви легко прокидаєтеся зі сходом сонця та використовуєте ранкові години для важливих завдань, оскільки ваш розум найбільш ясний саме в цей час.
  2. Сова: Якщо ви найбільш активні та креативні ввечері або вночі, ви – сова. Вам може бути важко рано вставати, але ви досягаєте піку продуктивності, коли настає темрява, використовуючи спокій вечора для генерації ідей та завершення завдань.
  3. Голуб: Якщо ви відчуваєте себе найбільш збалансованими та продуктивними в середині дня, ви – голуб. Вам комфортно працювати і бути активними в широкому діапазоні годин, від пізнього ранку до раннього вечора, знаходячи золоту середину між ранковими жайворонками та нічними совами.
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Автор: Альона Захарова