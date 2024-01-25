Сова, жаворонок или голубь: психологический тест определит ваше лучшее время суток

14:10

Каждый человек имеет свои внутренние биологические часы, которые определяют, когда мы наиболее активны, продуктивны и эмоционально сбалансированы. Некоторые из нас – "жаворонки", которые чувствуют приток энергии утром, другие – "совы", оживающие вечером, а есть и такие, кто максимально продуктивны в середине дня, – "голуби".