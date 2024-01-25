Сова, жаворонок или голубь: психологический тест определит ваше лучшее время суток

25 января 2024, 14:10
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Каждый человек имеет свои внутренние биологические часы, которые определяют, когда мы наиболее активны, продуктивны и эмоционально сбалансированы. Некоторые из нас – "жаворонки", которые чувствуют приток энергии утром, другие – "совы", оживающие вечером, а есть и такие, кто максимально продуктивны в середине дня, – "голуби".

Тест от 24 Канала поможет вам выяснить, к какой категории вы относитесь.

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Для прохождения теста внимательно посмотрите на картинку, иллюстрирующую разное время суток. Выберите наиболее резонирующую птицу с вашим внутренним состоянием.


Психологический тест по картинке / Изображение сгенерировано искусственным интеллектом с помощью DALL-E

Расшифровка результатов

  1. Жаворонок: Если вы чувствуете себя наиболее энергичными и продуктивными утром, вы – жаворонок. Вы легко просыпаетесь с восходом солнца и используете утренние часы для важных задач, поскольку ваш разум наиболее ясен именно в это время.
  2. Сова: Если вы наиболее активны и креативны вечером или ночью, вы сова. Вам может быть трудно вставать рано, но вы достигаете пика производительности, когда наступает темнота, используя покой вечера для генерации идей и завершения задач.
  3. Голубь: Если вы чувствуете себя наиболее сбалансированными и продуктивными в середине дня, вы – голубь. Вам комфортно работать и быть активными в широком диапазоне часов, от позднего утра до раннего вечера, находя золотую середину между утренними жаворонками и ночными совами.
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Автор: Альона Захарова