Тест від 24 Каналу допоможе вам з'ясувати, до якої категорії ви належите.

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Для проходження тесту уважно подивіться на картинку, яка ілюструє різні часи доби. Оберіть птаха, який найбільше резонує з вашим внутрішнім станом.

Психологічний тест за картинкою
Психологічний тест за картинкою / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

Розшифровка результатів

  1. Жайворонок: Якщо ви відчуваєте себе найбільш енергійними та продуктивними вранці, ви – жайворонок. Ви легко прокидаєтеся зі сходом сонця та використовуєте ранкові години для важливих завдань, оскільки ваш розум найбільш ясний саме в цей час.
  2. Сова: Якщо ви найбільш активні та креативні ввечері або вночі, ви – сова. Вам може бути важко рано вставати, але ви досягаєте піку продуктивності, коли настає темрява, використовуючи спокій вечора для генерації ідей та завершення завдань.
  3. Голуб: Якщо ви відчуваєте себе найбільш збалансованими та продуктивними в середині дня, ви – голуб. Вам комфортно працювати і бути активними в широкому діапазоні годин, від пізнього ранку до раннього вечора, знаходячи золоту середину між ранковими жайворонками та нічними совами.