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Модельну кар'єру собака розпочала завдяки господині, яка спершу просто публікувала її фото в Instagram. Згодом на Саманту звернули увагу відомі бренди, а вона сама стала героїнею спеціального випуску американського Vogue. Як домашня улюблениця потрапила у світ високої моди та чому не носить дизайнерські речі щодня – розповіло німецьке видання Bild.

Як Саманта стала моделлю для відомих брендів

Саманта живе в Единбурзі зі своєю 32-річною господинею Бетані Плеврі. Коли собака була ще цуценям, звичайний одяг для тварин їй не підходив. Через високий зріст і струнку статуру речі виглядали на ній завеликими.

Тоді Бетані вигадала незвичайне рішення – почала одягати улюбленицю у власні речі. Спочатку це були шарфи та водолазки з її гардероба. Згодом господиня створила для Саманти сторінку в Instagram, щоб ділитися фотографіями собаки з друзями.

Хортиця Саманта / Inst: @afghanhoundinthecity

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Однак милі знімки привернули увагу значно ширшої аудиторії. Коли хортці було близько двох років, її запросили взяти участь у рекламній кампанії люксового бренду Jimmy Choo. Після цього Саманта почала співпрацювати з Hugo Boss, Tommy Hilfiger та Acqua di Parma.

Chanel і фотосесія для Vogue

Однією з найпомітніших подій у кар'єрі Саманти стала зйомка для американського Vogue. Видання щороку випускає спеціальний проєкт Dogue, присвячений модним чотирилапим. Для цієї фотосесії собаці підібрали дизайнерський гардероб, зокрема речі від Chanel.

За оцінкою Бетані Плеврі, вартість одягу, який надали Саманті для зйомки, становила близько 100 тисяч фунтів стерлінгів. Це приблизно 120 тисяч євро.

Та не всі речі для собаки купують у дорогих бутиках. Господиня позичає одяг у друзів і шукає цікаві знахідки в секонд-гендах. Одного разу подруга Бетані навіть прийшла на весілля у сукні, у якій Саманта раніше позувала перед камерою.

Попри розкішний гардероб, дизайнерські речі Саманта одягає переважно для фотосесій. Бетані наголошує, що Chanel, взуття Jimmy Choo та сонцезахисні окуляри потрібні собаці саме для роботи перед камерою. До того ж одяг для тварин має бути не лише красивим, а й безпечним.