Для тих, хто не боїться веселощів, Розваги 24 підготували добірку анекдотів, що допоможуть розвіяти атмосферу таємничості цього дня.
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Анекдоти до п'ятниці 13–го
Кажуть, кожен вмираючий за кілька секунд до смерті думає про одне: "Ну навіщо було віддавати кредит, якщо все так сталося?"
***
Чоловік приходить на роботу з годинним запізненням, весь перебинтований.
Начальник:
– Ти чому запізнився?
– Я впав з п'ятого поверху.
– І що, цілу годину падав?
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В суді:
– Обвинувачений, скажіть, навіщо Ви намагалися вбити потерпілого?
– Просто я хотів показати йому інше життя…
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Нічне кладовище – це, мабуть, єдине місце на землі, де нетверезого мужика з битою злякаєшся менше, ніж самотньої маленької дівчинки в білому платтячку з косичками і бантиками…
Меми на тему п'ятниці 13-го / Фото із соцмереж