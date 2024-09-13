Для тих, хто не боїться веселощів, Розваги 24 підготували добірку анекдотів, що допоможуть розвіяти атмосферу таємничості цього дня.

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Анекдоти до п'ятниці 13–го

Кажуть, кожен вмираючий за кілька секунд до смерті думає про одне: "Ну навіщо було віддавати кредит, якщо все так сталося?"

***

Чоловік приходить на роботу з годинним запізненням, весь перебинтований.

Начальник:

– Ти чому запізнився?

– Я впав з п'ятого поверху.

– І що, цілу годину падав?

***

В суді:

– Обвинувачений, скажіть, навіщо Ви намагалися вбити потерпілого?

– Просто я хотів показати йому інше життя…

***

Нічне кладовище – це, мабуть, єдине місце на землі, де нетверезого мужика з битою злякаєшся менше, ніж самотньої маленької дівчинки в білому платтячку з косичками і бантиками…

Меми на тему п'ятниці 13-го / Фото із соцмереж