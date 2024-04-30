У бібліотеці у Франції виявили смертельно небезпечні книги: що з ними не так

У Національній бібліотеці Франції виявили 4 книги 19 століття, які становлять небезпеку для людей. Все через обкладинки, які були оброблені отруйним миш'яком.

Тепер зовнішня лабораторія має проаналізувати їх, щоб оцінити, скільки миш'яку міститься в кожному томі.

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Вилучені книги вже помістили на карантин. Зазначається, що мовиться про томи XIX століття, надруковані в Британії. Їхні обкладинки мають смарагдово-зелені палітурки.

Ми помістили ці роботи на карантин, і зовнішня лабораторія проаналізує їх, щоб оцінити, скільки миш'яку міститься в кожному томі,

– сказав представник Національної бібліотеки Франції.

У той час миш'як широко використовувався для фарбувування книг. Видавці Вікторіанської епохи використовували отруту для фарбування палітурок книжок у такі пігменти, як "Паризький зелений", "Смарагдовий зелений" і "Зелений Шеєле", названий на честь хіміка німецького походження.

З 2019 року команда Poison Book Делаверського університету перевірила сотні обкладинок книг на наявність важких металів і склала список потенційно небезпечних книг. Дослідники кажуть, що книги, просочені токсином, слід зберігати обережно, оскільки вони можуть становити небезпеку для здоров'я тих, хто з ними працює.

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