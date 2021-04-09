Смертельний момент: екстремал спустився на каяку з вершини вулкана Вільярріка – неймовірне відео

Іспанський екстремал Аніол Серрасолсес піднявся на один з найактивніших вулканів Чилі – Вільярріка. З вершини вулкану він виконав неймовірний спуск зі швидкістю 100 кілометрів на годину.

Аніол Серрасолсес – 29-річний каякер та шукач пригод з Каталонії, Іспанія. З того часу, як брат Аніола познайомив його з веслуванням – він опинився на гачку. Тож іспанець перебрався ближче до бурхливої води та почав працювати водним гідом.

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Іспанець завжди доводить, що немає місцевості, яку не можна було б подолати на каяку. Тому він відправився разом зі своєю командою у божевільну подорож по чотирьох стихіях у Чилі: землі, повітрю, воді та вогню. Природна смуга перешкод містила 25-кілометровий спуск зі сніжного вулкана Вільярріка, спуск через густий ліс, перший у світі подвійний кікфліп (переворот у повітрі з каяком) над водоспадом і, нарешті, приземлення на скляну поверхню озера. Весь цей шлях Аніол Серрасолсес долав зі швидкістю 100 кілометрів на годину.

Я завжди хотів спуститися на каяку по снігу і об'єднати чотири елементи: землю, повітря, воду і вогонь. Скориставшись чудовою зимою, яку Чилі пережила у 2020 році, і труднощами в подорожі через ситуацію, в якій ми живемо, я вирішив, що це рік для розробки проєкту,

– поділився враженнями екстремал.

Смертельний момент: екстремал спустився на каяку з вершини вулкана Вільярріка – фото Red Bull

В тому, що Аніол робить, для нього завжди залишається важливим: багато подорожувати, знайомитися з безліччю нових людей, знімати неймовірні кадри каякінгу і, найголовніше, отримувати задоволення від своєї діяльності.

Я люблю своє життя. Я б нічого не міняв у ньому, і я хочу продовжувати кататися на каяках, подорожувати та документувати те, що ми робимо, ще багато років!,

– говорить Аніол.

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