Испанский экстремал Аниол Серрасолсес поднялся на один из самых активных вулканов Чили – Вильяррика. С вершины вулкана он проделал невероятный спуск со скоростью 100 километров в час.

Аниол Серрасолсес – 29-летний каякер и искатель приключений из Каталонии, Испания. С тех пор как брат Аниола познакомил его с греблей – он оказался на крючке. Поэтому испанец перебрался поближе к бурной воде и начал работать водным гидом.

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Испанец всегда доказывает, что нет местности, которую нельзя было бы преодолеть на каяке. Поэтому он отправился вместе со своей командой в безумное путешествие по четырем стихиям в Чили: земле, воздуху, воде и огню. Естественная полоса препятствий включала 25-километровый спуск со снежного вулкана Вильяррика, спуск через густой лес, первый в мире двойной кикфлип (переворот в воздухе с каяком) над водопадом и, наконец, приземление на стеклянную поверхность озера. Весь этот путь Аниол Серрасолсес преодолевал со скоростью 100 километров в час.

Я всегда хотел спуститься на каяке по снегу и объединить четыре элемента: землю, воздух, воду и огонь. Воспользовавшись замечательной зимой, которую Чили пережила в 2020 году, и трудностями в путешествии из-за ситуации, в которой мы живем, я решил, что это год для разработки проекта,

– поделился впечатлениями экстремал.

Смертельный момент: экстремал спустился на каяке с вершины вулкана Вильяррика – фото Red Bull

В том, что Аниол делает, для него всегда остается важным: много путешествовать, знакомиться с множеством новых людей, снимать невероятные кадры каякинга и, самое главное, получать удовольствие от своей деятельности.

Я люблю свою жизнь. Я бы ничего не менял в ней, и я хочу продолжать кататься на каяках, путешествовать и документировать то, что мы делаем, еще много лет!,

– говорит Аниол.

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