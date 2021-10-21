Скляне море та життя комах: дивіться добірку неймовірних макро-світлин

Конкурс "Фото року крупним планом" опублікував дивовижні світлини фотографів. Які фотографії отримали визнання суддів – дивіться у матеріалі

Серед конкурсантів – світлини комах, тварин, рослин та пейзажів.

Читайте також Як виглядає полярне сяйво з космосу: підбірка вражаючих фотографій

Вже третій рік конкурс визначає найвизначніші фото митців. "Фото року" не зациклюється на мікроскопічних світлинах – фотографи мають спіймати на камеру життя маленьких тварин чи явища, на які ми часто не звертаємо увагу.

"Магічні спори", 3-є місце / Фото Бернарда Шуберта

Конкурс вітає будь-яке зображення, яке деталізує те, що не може побачити людське око.

Комашиний хаос

Головний приз отримав фотограф Пал Германсен за знімок колекції комах. Може здатися, що комах збирали довгий час, проте насправді "колекція" утворилась у несправній лампі в будинку митця.

Я очистив лампу та поклав комах на великий світловий стіл, який я використовую для фото. Мені хотілося показати хаос та різноманітність життя у лампі. Для мене це фото – візуальне нагадування про надзвичайне багатоманіття тварин навколо нас, яке ми сприймаємо як належне,

– розповів Германсен.

"Різноманітність комах", 1-е місце / Фото Пала Германсена

Об’єднання заради виживання

Одною серед робіт-переможниць стала світлина чеського фотографа Петра Бамбушека, яка демонструє дивовижну боротьбу групи мурах та хижого шершня.

Мурахи-ліометопуми живуть великими колоніями на величезних деревах і харчуються різними видами їжі. На фото ви можете побачити, як група мурах рятує колонію від шершня,

– зазначив фотограф.

Мурахи та шершень, 2-е місце / Фото Петра Бамбушека

Це цікаво Художник створює неймовірні малюнки-одноденки: його твори знищує океан

Переможці у категоріях

Серед інших помітних знімків судді виокремили 2 надзвичайні світлини – психоделічний вир мильних бульбашок та фото скляних пляшок, складених у вигляді хвиль.

Конкурсанти продемонстрували, що фотозйомка крупним планом може допомогти нам по-новому побачити світ та відкрити красу в предметах, які ми часто не помічаємо,

– розповіла співзасновниця конкурсу Трейсі Колдер.

Переможці в категорії "Рукотворне" / Колаж 24 каналу з фото Рейчел МакНалті та Бруно Мітеллі

Всього організатори відзначили 100 фоторобіт. Світлини розділяли за групами:

Тварини

Комахи

Рослини та гриби

Підводний світ

Метелики та бабки

Пейзажі крупним планом

Світлини рукотворних предметів

Роботи юних фотографів

"Щур у шинному концентраторі", 1-е місце у категорії "Молоді фотографи" / Фото Езри Бултон