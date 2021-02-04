У сім'ї китайця, одруженого на секс-ляльці, "народилася" дитина

Се Тяньжун заручився з секс-лялькою Моті, коли зрозумів, що йому легше зустрічатися з ними, ніж з людьми. Чоловік приніс її в будинок до батьків (де вони живуть і зараз) і через рік вони одружилися. А ще через деякий час в них з'явилося немовля.

Джерело: Folkspaper

36-річний чоловік Се Тяньжун з Китаю заручився з лялькою на ім'я Моті у 2020 році. На церемонії заручин були присутні його друзі та сім'я.

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І вже у 2021 році пара зважилася на відповідальний крок – завести дитину. Але через те, що народити лялька не змогла, Тяньжун купив в магазині іграшкове немовля. Тож тепер вони з "дружиною" доглядають за ним як за справжнім новонародженим.

Як каже Тяньжун, за весь цей час він жодного разу не спробував зайнятися з лялькою сексом і навіть поцілувати її, оскільки боявся, що це може зіпсувати її зовнішній вигляд та зробити їй боляче. Проте, дітей чоловіку все ж таки хотілося.

Тож тепер повноцінна сім'я живе втрьох – Се Тяньжун, його секс-лялька Моті і їх маленька штучна дитина, з ім'ям якої вони, до речі, поки ще не визначилися.