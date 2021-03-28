У Франції родина отримала у спадок квартиру і знайшла там картину за 1,5 мільйона євро

Сім'я із французького департаменту Марна отримала у спадок квартиру. У вітальні вони знайшли картину Жана-Оноре Фрагонара 18 століття. Вона вважалася загубленою – згадок про неї не було вже понад 200 років.

Витвір мистецтва рококо під назвою "Філософ, що читає" виявили під час інвентаризації спадку. Експерт, який описував майно, помітив ледь розбірливий підпис художника на звороті рами картини.

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Експертиза довела оригінальність картини. Фахівець компанії Turquin Стефан Пінта підтвердив авторство Фрагонара. Він упізнав стиль, пастельні кольори та характерні мазки художника, а також визначив, що полотно було створене у 1768 – 1770 роках.

Попри шари пилу та пожовклий лак, енергія живопису Фрагонара залишається цілком впізнаваною,

– поділився експерт.

"Філософа, що читає" планують продати на аукціоні в Еперне 26 червня. Його вартість оцінюють у 1,5 – 2 мільйони євро (49,5 – 66 мільйонів гривень).