Сім'я жила із таємничим тунелем просто у спальні: куди він веде

Сім'я у Південній Африці мала у своїй спальні прихований тунель. Його використовували зловмисники, які незаконно добували платину з шахти неподалік.

Власник будинку стверджує, що він і його дружина були змушені допомагати банді злочинців, яка хотіла отримати легкий доступ до прилеглої платинової шахти в Растенбурзі.

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Жінка зізналася, що знала, що будинок використовували як вхід і вихід у шахту.

До мене підійшли двоє чоловіків. Один із них був іноземцем, а інший говорив мовою, якої я не розуміла. Вони сказали мені, що вже давно перебувають під землею, під моїм будинком. Незнайомці сказали мені, що я маю дозволити їм увійти в їхню шахту через мій будинок. Вони сказали, що їм потрібно заробляти гроші,

– розповіла жінка місцевим ЗМІ.

Цікаво! Відомо, що тунель у їхній спальні вів у шахту Хуселека. Рудник має один із найбільших запасів платини в країні.

За її словами, підозрювані встановили для сім'ї суворі правила, що можна і що не можна робити у власному будинку.

"Ми жили з цими людьми в будинку, і вони навіть встановили для нас правила. Моїм дітям не дозволялося користуватися ванною. Вони повинні були жити у своїй кімнаті, і їм теж були дані правила", – зазначила жінка.

Вона також заявила, що їй було наказано ніколи не дивитися на людей, які входять і виходять із дому. Зрештою, поліція викрила злочинну схему і зловмисників упіймали.