Сила соцмереж: фото 1942-року, загублене під час шторму знайшло власника через 200 кілометрів

Під час торнадо у Кентуккі, США, сімейну фотографію віднесло за 200 кілометрів від дому. Однак завдяки соцмережам вдалося знайти її власників.

Жителька Індіани, що у США, знайшла на лобовому склі своєї автівки світлину. На ній була зображена жінка в смугастому сарафані й хустці, яка тримає на колінах маленького хлопчика.

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На звороті від руки було написано: "Герті Сватцелл і Дж. Д. Сватцелл, 1942".

Побачивши дату, я зрозуміла, що це, швидше за все, з будинку, постраждалого від торнадо. Це не квитанція. Це добре збережена фотографія,

– розповіла Кеті Постен.

Американка з'ясувала, що фотографія пройшла чималий шлях – понад 200 кілометрів на тлі жахливих вітрів, які накрили США. Кеті одразу розмістила світлину у соціальних мережах та попросила користувачів допомоги в пошуку її власників.

Вийшла до своєї машини в Нью-Олбані і знайшла цю фотографію, приклеєну до вікна. Безсумнівно, вона з будинку, який накрив торнадо, що пронісся по Кентуккі минулої ночі. Сподіваюсь знайти його власників. Схоже, там написано – Герті Сватцелл і Джей Ді Сватцелл 1942,

– написала у твітері жінка.

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Допис ретвітнули тисячі користувачів. І сила соцмереж спрацювала.

Багато людей поділилися цим у фейсбуці та твітері. Хтось побачив допис, хто дружить з людиною з тим же прізвищем, і вони позначили її,

– сказала Постен

Кеті Постен обіцяла відправити фотографію сім'ї Сватцеллів вже на цьому тижні.